Réchauffement climatique : le monde vient de connaître son mois de janvier le plus chaud jamais enregistré

Il fait de plus en plus chaud sur la planète et les derniers relevés confirment la tendance. Précisions.

N'en déplaise aux climatosceptiques, la Terre se réchauffe bel et bien et le mercure continue de s'affoler.

Selon le service européen d'observation par satellite Copernicus, le monde vient en effet de connaître son mois de janvier le plus chaud jamais enregistré. La température moyenne de l'air sur la planète était ainsi de 13,14°C pour ce premier mois de l'année 2024, soit 0,70°C de plus que la moyenne enregistrée lors de la décennie 1991-2020.

À titre de comparaison, le précédent mois de janvier le plus chaud datait de 2020 avec une température moyenne de 13,02°C.

Crédit photo : iStock

Le mois de janvier plus chaud que la Terre ait connu, depuis le début de mesures

Copernicus nous apprend également que janvier 2024 a été plus chaud de 1,66°C par rapport à la température moyenne estimée de la période préindustrielle, qui s'étend de 1850 à 1900.

Et ce n'est pas tout car, comme l'explique Samantha Burgess, directrice adjointe de Copernicus, les mois se suivent et se ressemblent, battant chacun des records tour à tour.

« Non seulement il s'agit du mois de janvier le plus chaud jamais enregistré, mais nous venons également de connaître une période de 12 mois avec plus de 1,5°C au-dessus de la période de référence. Des réductions rapides des émissions de gaz à effet de serre sont le seul moyen d'arrêter l'augmentation des températures mondiales », explique ainsi cette spécialiste du climat.

Crédit photo : iStock

Si la température de l'air augmente, il en est de même par ailleurs pour celle des océans.

Si l'on en croit les données de Copernicus, la température moyenne de la surface de la mer a ainsi atteint 20,97°C en janvier, ce qui constitue un nouveau record pour le premier mois de l'année. Il s'agit même de la deuxième température la plus élevée jamais enregistrée, juste derrière le record absolu de 20,98°C en août 2023.