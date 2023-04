L'été 2023 sera particulièrement chaud selon des premières prévisions météorologiques

Les premières prévisions météorologiques pour l’été 2023 sont tombées : il fera très chaud. D’après les experts, plusieurs épisodes caniculaires pourraient s’abattre sur le pays.

L’été 2022 a été très chaud puisque l’on a observé des records de températures, des canicules et une sécheresse historique. L’hiver a ensuite été très sec, avec 32 jours sans pluie. Selon des données de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), les huit dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées.

L’été 2023 sera très chaud

L’année 2023 ne devrait pas échapper à la règle selon les premières prévisions météorologiques. Les experts craignent un été particulièrement chaud avec plusieurs épisodes caniculaires successifs. D’après le modèle prévisionnel d’Effis, le système européen d’information sur les feux de forêt, on enregistrera jusqu’à 2 degrés au-dessus des normales saisonnières, et ce de juin à octobre.

“D’un point de vue des températures, les modèles météorologiques sont tous d’accord. On aurait probablement au moins une canicule sur l’été, qui serait plus chaud que la normale. Mais ça ne veut pas dire qu’on en aurait autant que lors de l’année 2022”, a précisé Christophe Person, chef du service météo et climat de BFMTV.

Pour le moment, ces prévisions ne sont pas exactes à 100% car on pourrait profiter de jours ou de périodes plus fraîches. Bien qu’une part d’incertitude plane encore sur l’été 2023, les conséquences du réchauffement climatique sont bien là. Au fil des années, les vagues de chaleur, les incendies et les sécheresses seront de plus en plus nombreux. Des faits qui révèlent l’importance de se préoccuper de la cause environnementale avant qu’il ne soit trop tard.