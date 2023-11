Ce nouveau plastique «écologique» créé par des scientifiques est recyclable et peut nourrir les poissons

"Plastique" et "écologique" sont deux termes qu'on n'a pas l'habitude de voir associés. Pourtant, des scientifiques sont parvenus à créer un plastique qui ne nuit pas à l'environnement. Encore mieux, il nourrit les poissons !

Un plastique réellement écologique ?

Est-il réellement possible d'inventer un plastique 100 % écologique ? C'est ce qu'affirment des scientifiques exerçant à l'université de Tokyo. Selon eux, ce matériau alternatif serait à la fois plus élastique et plus résistant. De plus, il offrirait une nouvelle source de nourriture à certains animaux marins.

La communauté scientifique mobilisée pour préserver la planète des dangers du plastique

Malheureusement, plus de 20 % des 430 millions de tonnes de plastique produites chaque année se retrouvent dans la nature. Et ces déchets particulièrement nuisibles fragilisent tous les écosystèmes, en particulier ceux des mers et océans.

Même si aujourd'hui, le monde entier a pris conscience des dangers de ce matériau, il intervient encore dans la fabrication d'une multitude de produits de consommation. En effet, de nombreux secteurs d'activité en dépendent et cela ne changera pas de sitôt.

Face à ce constat, des scientifiques tentent de trouver des solutions. Cette équipe de chercheurs Japonais vient tout juste de dévoiler les caractéristiques du VRP. Il s'agit d'une alternative au plastique qui possède des propriétés plus résistantes et élastiques. Et c'est dans une revue scientifique étrangère que ces chercheurs ont révélé tous les détails de leur étude.

Crédit photo : iStock

Un plastique révolutionnaire qui réconforterait les océans

Le saviez-vous ? Le plastique est encore plus nocif sous l'effet de la chaleur. Car celle-ci entraîne la diffusion de tous les produits chimiques intervenant dans la fabrication des objets faits de ce matériau. Or, les scientifiques japonais affirment que la chaleur n'entraîne pas ces effets sur le plastique écologique VRP. En réalité, elle se révèle bénéfique car elle permet d'opérer un processus de recyclage.

Exposé à une température de 150°C, ce nouveau matériau peut être retravaillé pour aboutir à la création d'autres objets.

Autre avantage durable de cette invention surprenante : sa capacité à nourrir les poissons. En effet, ce plastique biodégradable peut se transformer en une source de nourriture pour certains animaux et végétaux marins.

Cette équipe de scientifiques a-t-elle trouvé la meilleure alternative au plastique ?

Actuellement, les plastiques biodégradables déjà en circulation font l'objet de nombreuses controverses. En effet, leur dégradation n'est possible que dans des conditions bien précises. Ainsi, elle ne s'opère pas dans la nature. C'est pourquoi certains scientifiques remettent en question leur efficacité.

Ainsi, le plastique VRP, capable de nourrir la mer, pourrait bien convaincre les détracteurs des plastiques biodégradables.

À savoir que l'équipe de scientifiques qui a mené cette fameuse étude a affirmé que le plastique VRP se recycle deux fois plus vite que les plastiques recyclables classiques. De plus, une expérience a révélé que sa décarbonation a atteint 25 % en à peine un mois.

Au vu de ses caractéristiques et propriétés inespérées, ce plastique pourrait bien offrir une solution durable à un problème environnemental mondial...