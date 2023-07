Leonardo DiCaprio et Jeff Bezos s'allient pour lever 200 millions de dollars et sauver la forêt amazonienne

Les deux hommes se sont alliés pour venir en aide aux peuples indigènes de cette région d’Amérique du Sud, ainsi qu’à sa faune et sa flore uniques au monde.

Crédit photo : Getty Images

Leonardo DiCaprio est connu pour son engagement pour la planète et les peuples indigènes. Dans le cadre du projet lancé par le gouvernement brésilien visant à protéger la forêt amazonienne et à sauvegarder sa faune et sa flore ainsi que les peuples autochtones, la star américaine fait équipe avec Jeff Bezos.

L’acteur fétiche de Martin Scorsese et le fondateur d’Amazon s’unissent pour lever 200 millions de dollars pour cette cause via le Protecting Our Planet Challenge.

Dans un communiqué, Leonardo DiCaprio écrit : « Nous sommes inspirés par les objectifs ambitieux du Brésil en matière de protection de l’Amazonie, l’un des endroits les plus importants pour la faune et la flore de la planète, et nous sommes ravis de pouvoir soutenir ces efforts par le biais du Protecting Our Planet Challenge ».

Un projet ambitieux pour une économie plus verte

Crédit photo : gustavofrazao/ iStock

Dans cet effort, Leonardo DiCaprio sera soutenu par Jeff Bezos et son Bezos Earth Fund, lancé en 2020 par le milliardaire et sa compagne Lauren Sanchez, et qui œuvre pour la protection de la nature. Dix milliards de dollars de subventions doivent être distribués à différents organismes, ONG, scientifiques… pour lutter contre le réchauffement climatique.

Les deux personnalités ont donc un terrain d’entente : sauver l’Amazonie. Le poumon de la planète en a bien besoin puisque les scientifiques estiment que 17% de sa superficie auraient déjà disparu.

L’initiative du Protecting Our Planet Challenge vise aussi à sauvegarder 58 millions d’hectares de terres publiques, renforcer les zones protégées et opter pour une déforestation nulle afin « d'accélérer la transition du pays vers une économie durable et verte », renseigne encore un communiqué.