Il aperçoit un bras qui dépasse de la neige et le tire, son geste sauve un homme enseveli par une avalanche

En Suisse, un skieur dévalait une piste lorsqu’il a aperçu un bras qui dépassait de la neige. Avec l’aide d’autres personnes, il a sauvé l’homme prisonnier de la poudreuse.

Ce samedi 10 janvier, Matteo Zillia faisait du ski sur les pistes d’Engelberg, en Suisse. Ce directeur artistique de 37 ans filmait sa descente à l’aide d’une caméra embarquée quand il s’est arrêté pour aider un homme qui avait perdu ses skis.

“Nous skiions à Engelberg un jour de poudreuse. Il neigeait et nous avons reçu environ 40 à 50 centimètres de neige fraîche. J’ai aperçu au loin un homme qui essayait de monter à pied sans skis, alors j’ai pensé qu’il les avait peut-être perdus et je suis descendu pour l’aider à chercher. Mais alors j’ai tourné la tête et j’ai vu un pied qui dépassait de la neige”, a-t-il raconté au Daily Mail.

Il sauve un homme enseveli par la neige

En effet, Matteo Zillia a vu un pied, puis un bras, qui dépassaient de la neige, signe qu’une personne était ensevelie sous la poudreuse. Il s’agissait d’un homme qui avait été surpris par des buissons sur la piste et qui avait fait une lourde chute. La neige était très épaisse et une avalanche s’était produite quelques heures plus tôt, surprenant l’homme qui n’est pas parvenu à se dégager.

Crédit photo : @matteozilla / Instagram

Comme Matteo Zillia avait toujours sa caméra allumée sur lui, ce sauvetage impressionnant a été filmé. Sur la vidéo, on peut voir l’intéressé, aidé d’autres personnes, essayer de dégager l’homme sous la neige.

“Je me suis immédiatement approché et j’ai enlevé la neige de son visage et de sa bouche, tout en lui parlant pour vérifier s’il était blessé. Nous avons compris qu’il n’était pas blessé et nous avons très lentement retiré le reste de la neige de son corps”, a indiqué Matteo Zillia au Daily Mail.

La victime va bien

Par chance, l’homme enseveli n’a pas été blessé et son état de santé est stable. De son côté, Matteo se dit “très ému” par cet événement et affirme que “le plus important, c’était de lui sauver la vie”. Ce sauvetage rappelle celui de ces deux jeunes qui ont secouru un chevreuil frigorifié dans la neige.

Actuellement, les avalanches sont nombreuses dans les Alpes. Les autorités appellent à une “vigilance extrême” et recommandent aux visiteurs de ne pas faire de ski hors-piste.