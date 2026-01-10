Bloquée par la neige, elle n'a d'autre choix que d'accoucher... sur le bord de la route

En Charente-Maritime, une femme enceinte a été contrainte d’accoucher sur le bord de la route car bloquée par la neige. Heureusement, elle a pu compter sur une incroyable mobilisation du voisinage pour lui porter assistance.

En temps de neige, les situations les plus insolites et inconfortables animent souvent le quotidien, notamment sur les routes où la circulation laisse place à des événements peu banals.

Ce mardi 6 janvier, une habitante de la commune de Trizay, en Charente-Maritime, a été contrainte d’accoucher dans des circonstances exceptionnelles, en raison de la neige. Enceinte, cette jeune femme ressent les premières contractions dans la matinée, sauf que la neige rend les routes difficilement praticables.

Le voisinage se lance alors dans une incroyable mobilisation pour qu’elle puisse rejoindre la maternité, comme l’explique le père du nouveau-né à ICI La Rochelle :

« Un de nos voisins est parti en tracteur à la recherche d’une infirmière. D’autres ont épluché leur répertoire à la recherche d’un propriétaire de voiture tout-terrain »

Crédit photo : iStock

Les pompiers d’une commune voisine ont pu rejoindre le domicile du couple en 4x4 pour les emmener à bord d’une ambulance, avec l’aide d’un véhicule de feux de forêt et d’un tracteur pour dégager la route.

Un accouchemenet au milieu des voies

L’ambulance a ensuite pris la route de la maternité, assistée cette fois par les agents du département qui dégageaient la route avec un chasse-neige. Mais le petit Arthur, prénom du futur bébé, était trop pressé de sortir :

« Une fois qu’on est arrivés sur la rocade, la poche des eaux a percé. On s’est arrêté au milieu de la 2x2 voies. Et l’accouchement s’est fait ici »

Crédit photo : ICI La Rochelle

Un accouchement qui s’est passé sans encombre, grâce notamment à un pompier expérimenté qui passait par là. Auprès de BFM TV, la maman raconte :

« Ce n’était pas un accouchement rêvé, mais qui est très émouvant finalement et qui va nous laisser plein de merveilleux souvenirs. Au niveau humain, c’est impressionnant tout l’élan de solidarité que ça a dégagé »

En bonne santé, elle quittera l’hôpital dans quelques jours avec son bébé, également en excellente santé.