Bloqués par la neige, 800 automobilistes ont dû passer la nuit dans des gymnases en Savoie

Cette nuit, au moins 800 personnes se sont retrouvées bloquées par la neige dans des bouchons entre Moûtiers et Val Thorens, en Savoie. Un dispositif exceptionnel a été mis en place pour les accueillir pendant la nuit.

Mesures exceptionnelles pour une situation qui l’était tout autant ! Face aux intempéries neigeuses qui se sont abattues sur la région de Savoie, des centaines de personnes ont dû être mises à l’abri dans des centres d’hébergement d’urgence, dans la nuit de samedi à dimanche.

En effet, des bouchons causés par la neige, entre Moûtiers et Val Thorens, en Savoie, ont laissé au moins 800 personnes bloquées dans leurs véhicules.​​

Une partie des automobilistes qui voulaient rejoindre le domaine skiable des Trois Vallées (Les Ménuires, Val Thorens, Courchevel) se sont retrouvés bloqués dans les bouchons. Le samedi soir à 20h30, il fallait 3h40 pour faire Moûtiers - Val Thorens, soit 2h21 de plus qu'en temps normal. À minuit, il fallait encore 2h50 pour relier les deux communes.

Trois gymnases aménagés pour accueillir les 800 automobilistes bloqués par la neige

En fin d'après-midi samedi, la préfecture de Savoie a conseillé aux voyageurs de faire une halte dans des centres d'hébergement, notamment dans trois gymnases ouverts à Moûtiers. Peu après 20h, le gymnase Georges Larnaud et ses 300 places était complet. Le gymnase Tartarat , d’une capacité de 300 places, a aussi été aménagé.

Les bouchons ont été causés par les conditions météo difficiles, mais aussi par des pannes et des casses de chaînes, relate la préfecture du département. ICI Pays de Savoie rappelle que les équipements spéciaux sont obligatoires pour circuler sur les routes savoyardes.

Environ 40 personnes ont par ailleurs passé une partie de la nuit coincées dans un autobus sur la route vers la station de sports d'hiver Arc 2000, en Savoie, selon la gendarmerie. Sur les pistes en revanche, la préfecture de la Savoie exhorte à une «extrême vigilance» dans la quasi-totalité des massifs alpins en raison du fort risque d’avalanches.