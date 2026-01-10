Evreux : deux chameaux déambulent dans les rues en pleine tempête de neige

Ce mercredi 7 janvier, à Évreux (Eure), les habitants ont eu la drôle de surprise d’observer deux chameaux, qui déambulaient dans les rues en pleine tempête de neige.

Des chameaux sous la neige, c’est comme voir des singes en hiver ou des pingouins dans le Sahara… C’est totalement improbable ! Pourtant, les habitants d’Évreux, dans l’Eure, ont eu le droit à ce spectacle insolite, ce mercredi 7 janvier alors que la ville se trouvait sous une tempête de neige.

Sur le boulevard du 14-juillet, dans le quartier de la Madeleine, des automobiliste ont tout simplement halluciné en observant deux silhouettes de chameaux en train de déambuler sous la neige.

Dans une vidéo partagée par un internaute sur Facebook, on voit deux chameaux passer sur la route ébroïcienne alors en proie à la tempête de neige, aux alentours de 7 h du matin.

Ils s'étaient échappés du cirque

Les camélidés passent tranquillement tandis que deux piétons tentent de les rattraper, probablement pour les ramener en sécurité. On le sait, les nouveaux animaux de compagnie sont à la mode, mais les chameaux et dromadaires n’en font pas encore partie. Ce n’est pas, non plus, une vidéo créée par intelligence artificielle.

L’origine de cette déambulation ébroïcienne insolite n’est pas à chercher bien loin : les animaux se sont échappés du cirque Ritz, qui a pris place depuis le 13 décembre 2025 sur le parking du Conforama du boulevard du 14-Juillet et dont la dernière représentation aura lieu ce dimanche 11 janvier.

Contacté par Actu Normandie, le cirque Ritz nous a affirmé que les chameaux avaient été récupérés et étaient sains et saufs. Cependant, ils ne se sont pas trop épanchés sur la façon dont les deux animaux avaient réussi à s’échapper.