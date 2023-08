Des orages de plus en plus violents à cause du réchauffement climatique ?

Même si, actuellement, les températures sont loin d’être caniculaires sur notre territoire, les spécialistes du climat continuent à alerter sur le réchauffement climatique et ses conséquences. Parmi elles, des orages qui pourraient se révéler de plus en plus violents.

Des orages de plus en plus fréquents ?

Il y a peu, le bulletin météo fictif du 18 août 2050 d’Evelyne Dhéliat a refait surface. Au programme de cette journée caniculaire, des températures extrêmement élevées et des orages. Pour alerter quant aux conséquences du réchauffement climatique, la présentatrice météo avait rappelé que ces phénomènes s’étaient déjà révélés particulièrement violents par le passé. Causés par des températures extrêmes, ils ont causé d'importantes inondations.

Ainsi, la question qui se pose aujourd’hui concerne la fréquence croissante des orages suite au dérèglement climatique. Pour Météo France, il est impossible de confirmer ou d’infirmer cette hypothèse. Pourquoi ? Parce que même si les températures élevées favorisent la formation de ces phénomènes dangereux, d’autres éléments interviennent.

De plus, il faut savoir que les orages sont particulièrement difficiles à prévoir. Ces phénomènes naturels complexes sont très localisés. En l’absence de station météo sur les zones touchées, ils peuvent ne pas être décelés par les météorologues.

Des précipitations plus importantes

Aujourd’hui, les météorologues ne peuvent donc pas affirmer que le réchauffement climatique en cours entraînera des orages plus violents. Cependant, ils peuvent d’ores et déjà supposer que les précipitations liées à ces phénomènes seront plus intenses dans les années à venir.

En effet, plus le climat se réchauffe et plus l’air se charge en vapeur d’eau. De manière logique, ce surplus d’eau conduira à d’intenses pluies orageuses. Bien sûr, les précipitations seront plus ou moins importantes d’une région à l’autre, comme c’est le cas aujourd'hui.

Autre prévision inquiétante évoquée par Météo France : les inondations par ruissellement pourraient être plus fréquentes. Non seulement parce que les pluies seront plus intenses, mais aussi parce que les systèmes d’évacuation ne seront pas à la hauteur de leur tâche.

Sous forme de grêle ou de pluie ?

Avec le dérèglement climatique, les orages s’accompagneront de plus de pluie, mais qu’en sera-t-il de la foudre ? Et de la grêle ?

Là aussi, les climatologues ne peuvent avancer de certitudes. Les analyses, si poussées soient-elles, ne permettent pas d’obtenir des données sûres et précises concernant ces phénomènes liés aux orages. Ainsi, la seule donnée sûre dont nous disposons concernant les orages du futur, c’est l’augmentation des précipitations. Impossible pour l’heure de savoir si cette eau tombera sous forme de grêlons ou non.

Pour ce qui est de la neige, les météorologues ont d’ores et déjà annoncé des prévisions. Chaque année, il tombe de moins en moins de flocons sur nos montagnes. Il semble que cette tendance se confirme dans les années à venir. Et même si les experts ne peuvent obtenir de données précises, il n’y a aucun doute sur le fait que le dérèglement climatique conduise à une réduction des quantités de neige. Ce qui semble parfaitement logique lorsque l'on considère la montée des températures d'un hiver sur l'autre.