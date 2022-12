La neige devrait faire son grand retour ce week-end en Île-de-France et dans le Nord

Après un été très chaud, le froid fait son retour en France et les premiers flocons de neige devraient tomber sur le pays dès ce week-end.

Cette année, l'été a été très chaud et particulièrement long puisqu’il a duré jusqu’au mois d’octobre. Cependant, il est temps de remettre manteaux, écharpes et bonnets pour affronter l’hiver qui s’annonce froid et humide.

En effet, une masse d’air froid en provenance du nord-est de l’Europe arrive en France et devrait nous impacter dans les prochains jours.

Crédit photo : iStock

Les amoureux de l’hiver et de la neige devraient se préparer puisque les premiers flocons devraient tomber sur le pays dès ce week-end.

De la neige en France ce week-end

Selon les prévisions météorologiques, il pourrait neiger ce week-end dans plusieurs régions de France, notamment dans le nord, le centre et l’est du pays. Le climat sera quant à lui plus doux autour de la Méditerranée, avec des températures situées entre 11 et 12 degrés.

« Les plaines d’Auvergne, la moyenne vallée du Rhône et surtout la Bourgogne et la Franche-Comté, pourraient voir tomber un peu de neige dans la nuit de samedi à dimanche. Il pourrait s’agir d’une neige faible qui ne tiendra pas en plaine, car les températures ne seront pas assez basses. En revanche, elle pourrait saupoudrer les premières hauteurs dès 400 à 500 mètres et donner un paysage légèrement blanchi dimanche matin sur ces régions », selon la Chaîne Météo.

Le #froid s'installe sur la France en cette fin de semaine et les premiers flocons sont attendus en plaine ce week-end. Les paysages pourront se saupoudrer de #neige par endroit : voici les régions qui pourraient être concernées par ces premières neiges pic.twitter.com/xMQzBXZQ08 — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) November 30, 2022

Quelques flocons devraient tomber en Île-de-France dès samedi matin, à Paris et sur l’ensemble de la région. Les températures, qui chuteront jusqu’à -1 degré, seront particulièrement basses et le temps sera couvert. Ce sera également le cas dans le Nord et le Pas-de-Calais, où les premières gelées et la neige devraient arriver dès vendredi.