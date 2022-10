Pénurie d'électricité : les météorologues prévoient l'hiver le plus froid en France depuis une décennie

Cet hiver plus que les autres, la météo va jouer un rôle important dans la façon dont nous passerons cette période.

En effet, alors que les gouvernements européens font tout leur possible pour éviter les éventuelles pénuries d’énergies et les potentielles coupures d’électricité, l’hiver pourrait s’avérer particulièrement froid. On le sait, les dépressions apportent de la douceur, quand les anticyclones au contraire provoquent la chute des températures. Et justement les prévisions météo pour cet hiver ne sont pas vraiment rassurantes de ce côté-là.

« Après neuf hivers consécutifs avec des températures situées en moyenne au-dessus des normales de saison, le trimestre décembre-janvier-février à venir pourrait bien renouer avec des conditions météo plus hivernales. C’est en tout cas ce que suggère le modèle de prévision saisonnière européen dans sa dernière mise à jour » a expliqué le météorologue Guillaume Woznica chez nos confrères de LCI. Les températures devraient commencer à baisser au moi de décembre.

Un risque de pénurie d’électricité ?

Ainsi, selon les spécialistes, la France risque de connaître l’hiver le plus froid de cette dernière décennie. Si tel était le cas, « la Francene pourrait pas éviter des délestages massifs d'électricité en cas d'hiver normalement froid ou très froid » a déclaré ce jeudi Philippe Page Le Mérour, secrétaire du comité social d'entreprise central d'EDF. Toujours d’après Guillaume Woznica, la prévision serait fiable à environ 60%. De son côté, Météo France, qui reste l’organisme de référence dans ce domaine, ne s’est pas encore prononcé sur les premières tendances.