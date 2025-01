Top 3 des stations incontournables pour des vacances au ski !

Vous ne savez pas encore où partir pour vos vacances d’hiver ? Voici 3 stations de ski à ne surtout pas rater pour des vacances réussies.

C’est vrai, l’année 2025 vient de commencer et à peine les vacances de fin d’année terminées qu’on pense déjà aux prochaines. Rassurez-vous, elles arriveront plus vite qu’on ne le pense. Avant de dévaler les pistes sur vos skis et de savourer votre chocolat ou vin chaud, il faudrait peut-être penser à savoir où vous irez cet hiver.

Pas de panique, on est là pour vous aider. Que vous soyez entre amis, en famille ou en amoureux, il y a forcément une station de ski faite pour vous. Alors après vous avoir aidé à choisir vos chaussures de ski, on vous propose de découvrir trois stations (une pour chaque situation) qui ont toutes été approuvées par la marque Sport 2000.

Les 3 stations de ski où aller pour les vacances d’hiver

La station idéale entre amis : Les 2 Alpes

Crédit photo : monkeybusinessimages/ iStock

Les vacances, c’est fait pour s’amuser. Encore plus quand vous êtes entre amis. Alors, que diriez-vous d’une station de ski très réputée où vous pouvez chausser les skis et faire la fête ensuite ? C’est ce que propose la station Les 2 Alpes, en Auvergne-Rhône-Alpes. Et il y a de quoi faire. En effet, la station possède l’un des plus grands glaciers skiables d’Europe. C’est peut-être aussi pour cela que le monde entier se presse dans Les 2 Alpes. Ensuite, la station possède le domaine skiable le plus haut de France. Pas de risque de vertige cependant. Vous aurez tout le luxe de dévaler l’une de ses 96 pistes disponibles. Pour vous requinquer le soir, vous aurez le choix entre la multitude de bars et restaurants sur place. On parie que vous n’aurez plus envie de quitter la station.

La station idéale en famille : Serre-Chevalier

Crédit photo : Ridofranz/ iStock

Si vous êtes plutôt famille pour les vacances d’hiver, choisissez Serre-Chevalier, dans les Hautes-Alpes. Ski alpin ou ski de randonnée, vous n’aurez qu’à choisir. À moins que vous ne soyez plutôt raquettes ? Pas de souci si vous n’êtes pas fan de glisse, Serre-Chevalier est aussi une station thermale. On ne voudrait pas vous influencer, mais c’est le cadre parfait pour rester au chaud avec une vue imprenable sur la vallée enneigée. La station propose en plus de nombreuses activités ludiques à faire en famille comme la descente des pistes enneigées sur un karting, un parcours de luge de 4 kilomètres en forêt ou une tyrolienne géante. Puis, pour faire le plein d’énergie, vous aurez le choix avec ses nombreux restaurants et bars. Vos papilles (et votre famille) vous remercieront.

La station idéale en amoureux : La Rosière

Crédit photo : ronstik/ iStock

Vous préférez passer vos vacances d’hiver en amoureux ? Pas de problème, la station La Rosière a tout ce qu’il vous faut. Située en Savoie, la station possède un domaine skiable qui peut vous faire passer en Italie en quelques coups de glisse. Après avoir goûté à la dolce vita, on vous propose de revenir dans nos contrées françaises pour passer des moments au calme et à deux. Pour cela, le spa et la séance massage avec vue sur le domaine sont idéaux. Ce sera la parenthèse parfaite pour oublier le froid et éliminer les bobos liés au ski. Pour couronner le tout, La Rosière offre des écrins magnifiques pour un dîner romantique. Vous n’aurez plus qu’à profiter.

Alors, quelle station de ski allez-vous choisir pour vos prochaines vacances ?