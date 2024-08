Pour réduire ses gaz à effet de serre, le Danemark veut taxer les... pets de vaches

Au Danemark, la lutte pour baisser l’empreinte carbone du pays amène le gouvernement à prendre des décisions radicales à l’instar de la future taxe concernant les flatulences et les rots de vaches, au grand dam des éleveurs.

Pour réduire leur empreinte carbone et financer la transition écologique du secteur agricole, le Danemark est prêt à tout. Le mercredi 10 juillet dernier, le gouvernement danois a ainsi présenté une taxe sur les émissions de gaz à effet de serre causés par les... pets et les rots de vache.

Cette mesure, qui entrera en vigueur à partir de 2030, vise à réduire les émissions de dioxyde de carbone et de méthane.

Si la mesure peut prêter à sourire, le problème est bien plus sérieux. En effet, les rots et les pets de bovins font de l’agriculture le principal secteur émetteur de gaz à effet de serre à l’échelle mondiale. Et le Danemark, grand exportateur de produits laitiers et de viande de porc, fait partie des pays les plus concernés par ce type d’émissions.

L’organisation gouvernementale danoise Statistics Denmark a révélé un rapport en 2022 dans lequel elle estime que les vaches danoises émettent environ 8,4 millions de tonnes de CO2 par an. La mesure est donc plus que nécessaire pour que le Danemark atteigne ses objectifs en matière de transition écologique, comme l’a affirmé le ministre de la Fiscalité, Jeppe Bruus Christensen. Selon lui, elle permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre émis par le Danemark à hauteur de 70% d'ici à 2030

"Grâce à cet accord, nous atteindrons nos objectifs climatiques en 2030 et nous ferons un grand pas de plus vers la neutralité climatique en 2045" (Jeppe Bruus Christensen)

Pour ce qui est du montant de la taxe, elle sera fixée à un taux initial de 300 couronnes (environ 40 euros) par tonne d’équivalent CO2. Ce montant augmentera à 750 couronnes (environ 100 euros) en 2035.

Une loi impopulaire qui serait une première au monde

Bien évidemment, cette nouvelle a engendré le mécontentement des agriculteurs qui craignent une augmentation des coûts de production et une perte d’emplois. En effet, cette taxe devrait faire disparaître jusqu’à 2 000 emplois d'ici à 2035, selon les projections du ministère de l’Économie.

Dès lors, le gouvernement a prévu une déduction fiscale de 60%, réduisant le coût réel pour les agriculteurs à 120 couronnes (environ 16 euros) par tonne en 2030 et 300 couronnes en 2035.

Pour le moment, le texte doit encore être soumis au vote du Parlement danois. Un scrutin qui aura lieu à l’automne. S’il est approuvé, les recettes générées par la taxe contribueront, pendant au moins deux ans, à financer la transition écologique du secteur agricole. Un fonds pour les espaces verts sera également créé afin de diversifier les activités économiques et verdir le paysage dans un pays où plus de 60% du territoire est consacré à l’agriculture.

Si la loi passe, il s’agira tout simplement d’une première mondiale. En 2022, la Nouvelle-Zélande avait proposé une loi similaire, finalement abandonnée après une vive réaction du secteur agricole.