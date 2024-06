Voici les 3 phrases que seuls les gens heureux prononcent

Les Finlandais et Danois livrent enfin le secret de leur bonheur. Le but est d’être conscient de ce que l’on vit tout en laissant nous échapper le stress et la négativité.

Le bonheur est-il un état d’esprit ? Le site CNBS Make it a tenté de découvrir le secret des personnes les plus heureuses de la planète. Parmi elles, on retrouve les Finlandais et les Danois.

La Finlande truste le haut du classement des pays les plus heureux du monde. Voilà déjà sept ans d'affilée que le pays scandinave est une référence en la matière. Alors, pour tenter d’expliquer ces résultats impressionnants, le site américain a interrogé des chefs d’entreprises et des psychologues finlandais et danois pour révéler leurs secrets.

La plupart d’entre eux ont cité des dictons incontournables dans ces deux pays. Il s’agit d’une manière de penser positive et optimiste, y compris lorsque les temps sont durs.

Quelles sont les trois phrases que les gens les plus heureux se répètent ?

Crédit photo : evgenyatamanenko/ iStock

La première phrase à ajouter à son vocabulaire est « Tout ce que vous laissez derrière vous, vous le trouverez devant vous ». Cette phrase, les Finlandais en sont bien familiers. Cela signifie que laisser un problème de côté ne fera qu’engendrer un problème plus grave dans le futur, explique Anni Hallila, responsable des ressources humaines et de la culture chez l'entreprise manufacturière finlandaise Framery.

« Donc, la seule façon de gérer ce problème est de s'adresser à eux lorsqu'ils se manifestent » et de ne pas les éviter afin qu’ils ne puissent se reproduire.

Cette deuxième phrase est très utilisée par les Danois : « Pyt med det », ce qui signifie « Ce n’est pas grave » ou « Ne t’inquiète pas pour ça », révèle Meik Wiking, PDG du Happiness Research Institute. Pour les Danois, il s’agit d’accepter l’inquiétude afin de se libérer de tout stress. Selon le PDG, il s’agit de respirer un bon coup et se dire que tout ira bien même quand cela semble ne pas l’être.

Ce mantra est surtout un rappel bien utile pour ne pas s’inquiéter des petites choses. Dans la vie, il faut surmonter la négativité et continuer d’avancer.

Crédit photo : Yana Tatevosian/ iStock

Enfin, la troisième et dernière phrase qu’utilisent les gens heureux est « Certains ont le bonheur, mais tout le monde a l'été ». Elle fait partie du langage courant des Finlandais depuis 100 ans maintenant. Peu importe ce que vous traversez actuellement, de meilleurs jours vous attendent, semble dire le dicton. Chez nous, il se rapprocherait plus de « la lumière au bout du tunnel ».

« Parfois la vie donne, parfois elle prend, précise le psychologue finlandais Frank Martela. Demain, quelqu'un d'autre pourrait être celui qui traverse une période difficile, tandis que quelque chose de délicieux vous attendra . Nous, les Finlandais, savons que, quelle que soit la situation, nous pouvons toujours compter sur une chose : tôt ou tard, l’été viendra pour nous tous ».