Par hasard, ils découvrent une grande salle datant du règne du roi viking Harald Ier du Danemark

Au Danemark, une grande salle datant du règne du roi viking Harald Ier a été découverte lors de travaux de construction.

Parfois, les découvertes archéologiques sont le fruit de très longues années de travail sur de sites de recherches ciblées. D’autres fois, elles sont le résultat du pur hasard.

Ce fut le cas récemment au Danemark, dans la province du Jutland. Selon Arkeonews, des travaux de construction de logements ont mis au grand jour l’existence d’une grande salle datant du règne du roi viking Harald Ier (911-985).

La salle mesurait 40 mètres de long et entre 8 et 10 mètres de large. Le toit était soutenu par dix à douze poteaux en chêne.

Selon les experts, le lieu servait probablement à accueillir des rassemblements politiques mais pouvait aussi faire fonction de lieu de vie sociale.

Désormais, le chantier va se transformer en site de recherches archéologiques car les scientifiques pensent que d’autres bâtiments doivent se trouver à proximité.

Une découverte rare liée à Harald « Bluetooth »

Cette découverte est la première liée à l’époque viking depuis plus de dix ans, et pourrait s’agit de la plus important jamais faite dans la région, selon Thomas Rune Knudsen, responsable de musées dans la province du Jutland.

Dans cette salle, ils ont aussi découvert une pierre runique datée entre 970 et 1020, ce qui a permis de dater la salle et de la lier à l’époque du roi Harald Ier.

Harald Ier, dit aussi Harald à la Dent Bleue, a régné sur le Danemark de 962 à 985. Son surnom viendrait du fait qu’il possédait une dent morte qui aurait viré au bleuté.

En anglais, son surnom se dit « bluetooth » comme la fameuse technologie sans fil, dont le logo est inspiré des initiales runiques de son nom Harald Blåtand.

Historiquement, il est réputé pour avoir tourné le dos aux anciennes religions nordiques pour se convertir au christianisme.