Quelle est l'origine de ces nuages circulaires observés dans le ciel ce lundi ?

Les nuages aiment nous surprendre en dévoilant des formes inattendues. Grâce à notre imagination décuplée, nous prenons plaisir à les observer. Lundi en Champagne-Ardenne, les habitants n'ont pas eu à faire preuve d'imagination pour se laisser surprendre...

Avec ses nuages, le ciel de Reims a surpris de nombreux habitants

Au-dessus de Reims lundi 16 octobre, des nuages circulaires se sont formés et ont éveillé la curiosité des habitants. En effet, il ne pouvait s'agir de traces laissées par des avions, ni même de phénomènes d'évaporation. En réalité, ce phénomène trouve une explication météorologique que seuls les spécialistes peuvent expliquer.

Des nuages circulaires bien connus des météorologues

Trou de Virga, c'est le nom donné à ce type de nuage en forme de cercle. Les habitants ont cru assister à un phénomène climatique exceptionnel, mais il n'en n'est rien. Car d'après les spécialistes des nuages, il se produit de temps à autre. Plus précisément, on assiste à cette formation dans le ciel lorsque des goutelettes d'eau gèlent de manière brutale et se transforment en cristaux de glace. De plus en plus nombreux, ces cristaux grossissent, s'étendent et s'alourdissent.

À terme, ces gouttelettes transformées en glace deviennent plus lourdes que les autres restées à l'état liquide. Ainsi, elles tombent en dessous de la couche nuageuse, puis succombent au phénomène d'évaporation. C'est ainsi qu'un large trou se forme dans le nuage.

Bien sûr, pour que ce phénomène se produise, il faut que les fameuses goutelettes soient exposées à une tempéraure négative.

Crédit photo : France 3

Un très beau spectacle qui résulte d'une forme de précipitations

Quelle que soit son origine, ce phénomène a attiré l'attention de nombreux habitants de la région Champagne-Ardenne. Sur les réseaux, les internautes ont largement commenté ces nuages circulaires déposant une touche de mystère dans un ciel calme. Tous ont été subjugués par la beauté de ce spectacle météorologique auquel ils n'avaient jamais assisté auparavant.

Et les Rémois n'ont pas été les seuls à profiter de ce cadeau. Les Bourguignons aussi ont découvert ces trous de Virga au-dessus de leur ville. À savoir que cette zone dégagée, formant un cercle à l'intérieur d'un nuage, ne se fait pas appeler ainsi par hasard. Le Virga désigne une traînée de pluie ou de neige qui s'étend sous un nuage, sans atteindre le sol. Sous la couche mince des nuages dont les gouttelettes se transforment en cristaux de glace, on peut remarquer des sortes de mèches de Virga.

C'est pourquoi les spécialistes des nuages parlent de trous de Virga.

Concernant ce phénomène également appelé cavum, l'organisation mondiale de la météo précise que la forme de ces nuages paraît ronde lorsque l'on se trouve en dessous. Mais lorsque l'on s'en éloigne, elle devient ovale. Et, résultant de la chute des cristaux de glace en dessous du nuage, on peut parler d'une forme de précipitations. La seule différente avec la pluie ou la neige, c'est que ces cristaux n'atteignent jamais le sol.