Selon une étude, l'océan va devenir plus bruyant à cause du changement climatique

Les effets néfastes du dérèglement climatique sur les écosystèmes ne sont plus à prouver. Dans les mers et océans, on constate une hausse des températures et une acidification de l'eau. Malheureusement, un troisième élément affecte la vie sous-marine, il s'agit des perturbations sonores.

Les fonds sous-marins sont de plus en plus bruyants

Ce n'est pas nouveau, les mers et océans sont de plus en plus bruyants. Et ce, depuis la révolution industrielle, période à partir de laquelle les porte-conteneurs, les bateaux militaires, les sonars et les plateformes pétrolières se sont multipliés.

Récemment, une étude a démontré que le dérèglement climatique impacte la manière dont les sons se propagent sous l'eau. Et d'après les scientifiques, ces changements nuisent à l'environnement marin.

Augmentation de la température et acidification de l'eau : deux facteurs impactant la propagation du son

C'est un fait prouvé scientifiquement, avec le réchauffement climatique, les mers et océans voient leur température augmenter. Et ce changement modifie la vitesse de propagation du son sous l'eau. Concrètement, plus l'eau est chaude, plus la vitesse de déplacement du son augmente.

Mais il n'y a pas que la température de l'eau qui impacte la propagation des sons. D'après les chercheurs, son acidification a pour effet de rendre les sons plus audibles sur des distances plus courtes. Ce phénomène est lié aux gaz à effet de serre qui se sont infiltrés dans l'eau, affectant ainsi l'absorption des ondes sonores.

À savoir que dans les mers et océans, les sons sont normalement guidés par les courants océaniques. Mais ces derniers sont perturbés par le dérèglement climatique. Dans une zone de l'Atlantique nord, le niveau sonore pourrait augmenter de 7 décibels d'ici la fin du siècle, selon les scientifiques.

Crédit photo : iStock

Un bouleversement qui affecterait la vis sous-marine

Cette augmentation significative de l'énergie sonore dans les fonds sous-marins pourrait affecter la vie sous-marine. En effet, c'est tout un écosystème qui se voit menacé par ce phénomène lié au réchauffement climatique. Car beaucoup d'espèces sous-marines se dirigent et communiquent grâce aux sons. Si les scientifiques voient juste, tous ces animaux verraient leur visibilité réduite.

Les baleines ne parviendraient plus à communiquer, les poissons n'entendraient plus leurs prédateurs se rapprocher, en d'autres termes, leur survie serait menacée. Or, chaque animal évoluant dans les mers et océans tient un rôle clé dans l'écosystème. Ce ne sont donc pas seulement quelques espèces qui inquiètent avec ces perturbations sonores.

Une menace qui pèse sur l'ensemble de l'écosystème marin

Aujourd'hui, les spécialistes ont encore beaucoup de zones d'ombre à explorer concernant l'impact du dérèglement climatique sur la propagation du son dans les océans. Mais une chose est sûre, ce phénomène a bel et bien un impact sur la vie sous-marine. D'autant que si une seule espèce voit sa survie menacée par ces perturbations sonores, c'est l'ensemble de l'écosystème qui sera lésé.

Et les animaux ne seraient pas les seuls à en souffrir. Avec la disparition de certaines espèces de poissons, l'industrie de la pêche, déjà en proie à beaucoup de contraintes, serait également affectée.