«Effrayant», les océans changent de couleur et virent au vert, une étude en dévoile la raison

Le bleu est indissociable de la thématique de l'eau… et pourtant, les choses commencent à changer dans certaines régions du monde. Des scientifiques s'en sont rendus compte, admettant que des parties de l'océan étaient désormais vertes.

Le bleu de l'océan a conquis bien des hommes et des femmes, débouchant sur moult poésies et thèmes philosophiques au fil des siècles. C'est beau, oui, mais c'est surtout en train de changer : une étude parue mercredi 12 juillet dans Nature a effectivement admis que plus de la moitié des océans ont changé de couleur ces vingt dernières années, passant du bleu au vert.

Alors attention, cette transformation est subtile et nous, pauvres humains, ne pouvons le constater depuis la terre ferme en y jetant un simple coup d'œil. Pour apprécier cette transformation, il faut en réalité regarder tout ça depuis l'espace, chose rendue possible grâce au satellite MODIS-Aqua, qui a surveillé les océans de 2002 à 2022.

Une histoire de plancton

Si l'on passe du bleu au vert, c'est pour une bonne raison : c'est à cause du changement climatique, qui pousse la faune sous-marine à migrer ou à se diversifier. Le vert est notamment dû au plancton, un ensemble d'organismes vivants aquatiques minuscules et qui servent de casse-croûte à la plupart des espèces. Le plancton est, à vrai dire, une des clés de la production de carbone et même de l'oxygène, alors autant dire qu'il est important.



Crédit image : iStock

Ainsi, quand on regarde les océans depuis l'espace, on peut y déceler précisément l'état de l'écosystème en fonction de sa couleur. Plus une mer est bleue et moins elle est "habitée" ; plus elle est verte et plus elle, avec particulièrement davantage de plancton (qui contient tout simplement un pigment vert) et de végétations sous-marines.

L'homme y est clairement pour quelque chose

Le problème, c'est que si le plancton est plus présent dans une zone, c'est aussi qu'il est moins présent dans une autre. Et cela pourrait bien tout déséquilibrer, en particulier la chaîne alimentaire et cause de vrais dommages à l'échelle mondiale.



Crédit image : iStock

"Cela fait des années que je fais des simulations qui me disent que ces changements de couleur des océans vont se produire. Le fait de voir que cela arrive réellement n'est pas surprenant, mais effrayant", déclare la coautrice de l'étude, Stephanie Dutkiewicz. Elle poursuit : "ces modifications sont cohérentes avec ce que l'on sait des changements produits par les activités humaines sur le climat."

Elle et ses confrères ont ainsi établi sept teintes pour l'océan, traduisant l'état de l'écosystème. Ils veulent également trouver un moyen pour surveiller ces changements plus assidument.