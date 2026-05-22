France: si vous vivez dans l'une de ces 108 villes, votre maison va perdre de la valeur

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La carte des sols argileux en France

À partir du 1er juillet, un nouveau critère devra être pris en compte si vous voulez vendre votre maison ou faire construire. En effet, si votre maison est située sur un sol argileux, elle pourrait perdre de la valeur.

Si vous voulez faire construire une maison, faites attention au terrain où vous voulez l’implanter. En effet, certaines habitations sont sujettes au RGA, le retrait gonflement des argiles. Ce terme concerne les sols argileux, qui se rétractent par temps sec et gonflent quand il pleut.

Le mouvement du sol peut alors créer des dégâts sur les maisons. En effet, les maisons construites sur des sols argileux peuvent être endommagées lors des périodes de sécheresses, qui sont de plus en plus nombreuses avec le changement climatique.

Une maison fissuréeCrédit photo : iStock

Quand le sol bouge durant une sécheresse, les maisons risquent de se fissurer. Depuis les années 2000, les dommages sur les maisons sont en forte hausse et 20 millions de Français pourraient voir leur maison se fissurer durant les prochaines années. En 2022, les RGA ont entraîné près de 3 milliards de dommages immobiliers en France.

Des maisons qui perdent de la valeur

Ce problème qui pèse sur les habitations peut avoir plusieurs conséquences. Tout d’abord, si vous voulez vendre votre maison bâtie sur un terrain argileux, vous devrez fournir à l’acheteur une étude géotechnique réalisée au prélable. En plus de cela, à partir du 1er juillet 2026, vous devrez joindre une carte réalisée par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) qui sera annexé aux promesses de vente, actes et contrats de construction des maisons, comme l'indique le site officiel Datagouv.

Une maison fissuréeCrédit photo : iStock

Si vous voulez faire construire dans une ville concernée par le RGA, la construction pourrait être plus onéreuse puisque votre habitation devra avoir des fondations plus importantes pour limiter les fissures. Si vous souhaitez vendre, votre maison pourrait perdre de la valeur si elle se trouve sur un sol argileux. En effet, si une maison est fissurée, elle peut perdre jusqu’à 20% de sa valeur.

La suite après cette vidéo

108 villes françaises concernées

Au total, 108 communes françaises sont concernées par ce phénomène, soit 55% de la France. Elles sont classées en “zone d’exposition moyenne ou forte” au RGA et 36 d’entre elles sont en risque d’exposition forte.

Certaines communes importantes, comme Lyon, Grenoble, Villeurbanne ou Annecy, sont passées d’un risque faible à un risque moyen au RGA. Pour savoir si votre commune en fait partie, n’hésitez pas à consulter cette carte interactive. Voici la liste de toutes les communes dont le risque est passé de moyen à fort : 

En PACA : Cannes, Grasse, Le Cannet, Mouans-Sartoux, Mougins, Vallauris, Istres, Miramas.

Auvergne-Rhônes Alpes : Cusset-Loire, Riorges et Riom.

Bourgogne-Franche-Comté : Chevigny-Saint-Sauveur, Vesoul, Lons-le-Saunier.

Centre-Val de Loire : Saint-Avertin, Amilly, Gien, La Chapelle-Saint-Mesmin, Saint-Jean-de-Braye, Saint-Jean-de-la-Ruelle.

Grand Est : Toul, Hayange, Sarreguemines.

Ile de France : Mantes-la-Ville, Marly-le-Roi, Châtenay-Malabry, Clamart, Garches, Le Plessis-Robinson, Meudon, Ville-d'Avray.

Hauts de France : Bailleul, Hazebrouck.

Nouvelle-Aquitaine : Thouars.

Occitanie : Bagnols-sur-Cèze.

Pays de la Loire : Saint-Hilaire-de-Riez.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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