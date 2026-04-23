C'est quoi le jour du dépassement, cette date dont tout le monde parle qui sera atteinte en France le 24 avril ?

Ce vendredi 24 avril, la France aura atteint le jour du dépassement. Mais que signifie cette date importante dont tout le monde parle chaque année ?

Le jour du dépassement sera atteint en France ce vendredi 24 avril. Cette date fatidique revient chaque année, que ce soit pour la France ou pour la Terre. Elle est calculée tous les ans par le Global Footprint Network, une organisation à but non lucratif américaine. Mais de quoi s’agit-il exactement ?

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Le jour du dépassement est une date clé qui permet de juger notre mode de vie et notre surconsommation. À partir de ce vendredi, si tous les humains vivaient comme les Français, toutes les ressources que la planète peut produire en un an auraient déjà été épuisées.

Une date qui ne cesse d’avancer

Chaque année, la Terre produit des ressources naturelles que nous utilisons pour nous nourrir, nous loger ou absorber nos déchets. On estime que la planète dispose de 1,48 hectare de ressources par personne pour répondre à ces besoins, soit l’équivalent de deux terrains de football. Cependant, nous consommons bien plus que ce que nous devrions. Selon WWF France, les Français consomment plus du double des ressources disponibles.

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Cette année, on observe une légère amélioration par rapport à l’année dernière, où le jour du dépassement était fixé au 19 avril. Cependant, cette date arrive de plus en plus tôt au fil des ans puisqu’en 2018, le jour du dépassement en France a eu lieu le 5 mai, signe que l’on consomme davantage au fil du temps.

Une surconsommation excessive

En comparaison avec les autres pays européens, la France reste mauvaise élève. Elle figure parmi les pays les plus consommateurs des ressources planétaires et se positionne devant l’Allemagne (10 mai), le Royaume-Uni (22 mai) et l’Espagne (4 juin).

Si nous connaissons la date du jour du dépassement pour la France, celle pour la Terre est encore inconnue. Elle arrive généralement plus tard puisque l’année dernière, elle était fixée au 24 juillet. Après cette date, l’humanité toute entière avait épuisé toutes les ressources naturelles que la Terre peut produire en une année.

Il faudra donc attendre quelques mois avant de savoir ce qu’il en est pour cette année, en espérant que cette date fatidique ait reculé de quelques jours.