Trois ados abattent 21 arbres dans une zone protégée... juste “pour s'amuser”

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Des arbres abattus

En Suisse, trois jeunes âgés de 16 à 18 ans ont abattu une vingtaine d’arbres dans une zone protégée dans le but de s’amuser. Ils vont bientôt être jugés.

Un drame écologique a eu lieu en Suisse le 20 avril dernier. Dans le village de Versam, trois jeunes âgés de 16, 17 et 18 ans ont été interpellés pour avoir abattu 21 arbres en l’espace de 48 heures.

Une hache et des morceaux de boisCrédit photo : iStock

Ces arbres se trouvaient dans une zone protégée, dans le cadre d’un programme local qui visait à préserver la biodiversité. En effet, les végétaux étaient indispensables pour protéger l’habitat du grand tétras, un animal menacé.

21 arbres abattus

Selon le média suisse Blick, les trois adolescents se sont rendus sur le terrain avec des tronçonneuses et des haches et ont abattu des épicéas, des hêtres et des sapins, avant d’abandonner les morceaux de bois sur place.

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Une personne coupe un arbre à la tronçonneuseCrédit photo : iStock

S’il peut exister des raisons pour abattre des arbres, elles ne sont pas toujours bonnes, comme le montre cet homme qui a coupé 16 arbres vieux de 50 ans dans le jardin de sa voisine pour avoir une vue imprenable sur l’océan, ou encore ce chasseur qui a abattu des peupliers et des chênes pour avoir plus de visibilité.

Les adolescents vont être jugés

De leur côté, les trois adolescents ont abattu ces arbres uniquement “pour s’amuser”. Ils ont été repérés par un témoin qui a prévenu la police. Les jeunes ont reconnu les faits et vont bientôt être jugés.

En Suisse, cet acte relève de la loi fédérale sur les fôrets. Ainsi, les jeunes risquent une amende de 20 000 francs suisses, soit 21 733 euros, pour coupe illégale d’arbres. Étant mineurs, ils pourraient également faire des travaux d’intérêt général et devoir réparer les dégâts causés.

Arbre
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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News). Passionnée par la transmission d'informations fiables, je mets mon analyse au service d'un traitement de l'info à la fois engagé et sourcé.

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