Une quasi-canicule arrive, voici les 3 villes où il va faire le plus chaud en France

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Bordeaux en été

Ces prochains jours vont être particulièrement chauds en France puisqu’une quasi-canicule arrive. Voici dans quelles villes il va faire le plus chaud.

Bien que l’on soit encore en plein mois de mai, la France se trouve actuellement sous un dôme de chaleur. En effet, une masse d’air chaud venue d’Afrique subtropicale traverse actuellement la France et provoque une augmentation des températures de 10 à 15 degrés par endroits.

Une femme âgée tient un éventailCrédit photo : iStock

L’année dernière, début juin, des pics de chaleur atteignant 37 degrés avaient été enregistrés en France et certaines régions étaient particulièrement touchées. Cette fois, le phénomène se répète avec quelques semaines d’avance.

Les villes où il fera chaud

D’ici dimanche, des records de chaleur devraient être battus pour un mois de mai en France. Le week-end de la Pentecôte sera estival et certains endroits seront particulièrement chauds, notamment dans l’Ouest et le Sud-Ouest de la France, comme le rapporte La Chaîne Météo.

La ville où il fera le plus chaud sera Bordeaux, où l’on pourra enregistrer jusqu’à 35 degrés dimanche, puis plusieurs jours au-dessus des 32 degrés. La deuxième destination est Nantes, puisqu’il fera 34,1 degrés dans les jours qui viennent, ce qui est assez spectaculaire pour la région.

BordeauxCrédit photo : iStock

Enfin, Toulouse sera également impactée par la chaleur, qui sera plus durable dans cette ville. Elle atteindra entre 33 et 34 degrés et devrait durer jusqu’au milieu de la semaine prochaine.

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La France sous la chaleur

S’il fera extrêmement chaud dans ces villes, le reste de la France ne sera pas épargné. Il fera 31,9 degrés à Brest, 31,6 degrés à Paris, 31 degrés à Lyon et 30 degrés à Lille et à Strasbourg.

Pendant ce week-end estival, pensez à vous protéger de la chaleur, assez inhabituelle en plein mois de mai.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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