Voici l'arbre le plus grand, et probablement le plus vieux du monde

C’est un arbre pas comme les autres. Dans l’Utah, aux États-Unis, “Pando” est l’arbre le plus grand au monde, et peut-être même le plus vieux. On vous dit tout sur ce végétal pas comme les autres.

Les arbres sont des végétaux majestueux qui nous impressionnent par leur longévité et leur grandeur. C’est le cas d’un arbre en particulier, le plus grand au monde. Nommé “Pando”, il s’agit d’un peuplier faux-tremble situé dans l’Utah, aux États-Unis.

Crédit photo : Getty Images

Attention, ici, on ne parle pas de l’arbre le plus haut du monde mais bien du plus grand. Pando recouvre 43 hectares de forêt grâce à ses 47 000 troncs tous reliés au même système racinaire. De son côté, l'arbre le plus grand au monde mesure 116 mètres de haut.

L’arbre le plus vieux du monde ?

Selon les scientifiques, cet arbre serait âgé de 16 000 à 81 000 ans, ce qui ferait de lui l’un des plus vieux végétaux au monde. Pour parvenir à cette conclusion, les experts ont étudié des échantillons d’ADN recueillis sur les feuilles, les racines et l’écorce de l’arbre. Comme l’indique France Info, si cet arbre est si ancien, cela signifie qu’il aurait connu l’ère glaciaire avec les mammouths et les chats à dents de sabre, bien avant l’arrivée des singes.

Mais Pando est-il vraiment l’arbre le plus vieux du monde ? Rien de moins sûr car d’autres végétaux se démarquent dans ce domaine. Selon Géo, il existe un houx royal de Tasmanie vieux de 46 000 ans ainsi qu’une posidonie âgée de plus de 200 000 ans.

Crédit photo : iStock

Malheureusement, ces végétaux impressionnants, qui ont survécu pendant de nombreux siècles, sont aujourd’hui menacés par le changement climatique, les ravageurs et la sécheresse. Une nouvelle raison de protéger notre planète pour protéger ces merveilles de la nature.