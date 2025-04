Voici où vous pouvez admirer une «mer d'étoiles» dès avril, un phénomène rare et magnifique

Les mers d’étoiles, un phénomène naturel qui rend les plages scintillantes, attirent de nombreux voyageurs. Voici où vous devez vous rendre pour les observer.

Les mers d’étoiles sont des phénomènes naturels spectaculaires que de nombreuses personnes rêvent de voir au moins une fois dans leur vie. Elles apparaissent sur certaines plages, la nuit. Dans ce cas, la mer s’illumine et des nappes scintillantes se forment à la surface de l’eau, comme des milliers d’étoiles ou de lucioles bleues.

Ce spectacle, qui porte le nom de bioluminescence, est créé par les dinoflagellés, des micro-organismes qui vivent dans la mer. Ces petits planctons émettent de la lumière quand ils sont agités, c’est-à-dire quand une vague approche ou quand une personne entre dans l’eau. Comme l’explique Geo, les micro-organismes ont une réaction chimique naturelle et réagissent au mouvement en s’illuminant, d’une couleur bleu-vert.

Crédit photo : iStock

Si vous rêvez de voir ce spectacle, voici où vous devez vous rendre.

Où voir une mer d’étoiles ?

Les mers d’étoiles ne sont pas visibles partout et sont imprévisibles. Même si on ne peut pas prévoir l’arrivée d’une mer d’étoiles, certains endroits sont propices à leur apparition. C’est le cas de l’île de Vaadhoo, située dans l’atoll de Raa, aux Maldives, la "meilleure destination de l'océan Indien". Selon le site Globe Trotting, c’est sur cet archipel paradisiaque que le phénomène de bioluminescence apparaît le plus souvent, et ce dès le mois d’avril.

Crédit photo : iStock

Pour que la bioluminescence se produise, plusieurs conditions doivent être réunies comme la température, la salinité de l’eau, l’obscurité et la période de l’année. Comme la plage doit être très sombre, sans aucune pollution lumineuse, il est recommandé de s’éloigner des grandes stations balnéaires. Les mois les plus favorables pour voir le phénomène sont de juin à octobre, période pendant laquelle le plancton est le plus actif. Cependant, les premières apparitions ont lieu dès le mois d’avril car à cette période de l’année, les courants de la mousson amènent une grande quantité de planctons sur les plages.

Si vous avez prévu de vous rendre aux Maldives dans les mois qui arrivent, ne manquez pas les mers d’étoiles. Pour vivre le phénomène encore plus intensément, notez que certains centres de plongée proposent des excursions en mer avec masque et tuba la nuit, pour admirer les planctons s’illuminer sous l’eau.