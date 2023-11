Voici la ville française qui comptabilise le plus de fast-food au kilomètre carré !

Les restaurants rapides, aussi appelés fast-food, se sont imposés partout en France. Mais quelle région détient le record ? Zoom.

Selon une récente enquête du Figaro, les enseignes de fast-food cartonnent en France. Que ce soit des burgers, des kebabs, des tacos… Il y en a pour tous les goûts, et ce, dans toutes les villes de France. D’ailleurs, ce rapport a indiqué la ville et la région dans laquelle se trouvait le plus de fast-foods au kilomètre carré. Sauriez-vous deviner ?



Crédit : IStock

Un contexte socio-économique

On vous donne un indice : sur le podium régional, se trouve la région de l’Auvergne-Rhône Alpes, suivie de près par la Bourgogne-Franche-Comté, puis par la région Grand-Est. En termes de villes, en tête de liste, on retrouve Valencienne qui compte pas moins de 145 restaurants de fast-foods pour 10 000 habitants. Ensuite, les communes d’Agde (145,27 fast-foods pour 10 000 habitants), Mâcon (138,61), Givors (128,17) et Tarbes (122,86) s’imposent.

Comme le rapporte Capital, qui a interrogé Jean-Laurent Cassely, spécialiste des modes de vie et des questions urbaines, ces régions et villes sont pour la plupart habitées “par une population plus jeune et plus pauvre que la moyenne nationale”. Ainsi, elle serait plus adepte des restaurants de fast-food, pas chers.

D’ailleurs, selon Le Figaro, plusieurs caractéristiques socio-économiques lieraient ces villes. Certaines d’entre elles ont un taux de chômage supérieur à la moyenne nationale, comme à Agde (18%) ou encore Valenciennes (+ de 13%). Un constat étonnant.