17 ans après, le créateur du bitcoin enfin démasqué par le New York Times ? L'homme identifié réagit à la rumeur

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Adam Black

Le fondateur du bitcoin aurait été identifié après plus de 15 ans de mystère. Récit d'une enquête fascinante.

Le créateur du Bitcoin enfin démasqué, 17 ans après !

Objet de nombreuses rumeurs et autres fantasmes les plus farfelus, le mystérieux fondateur de la plus célèbre des cryptomonnaies a en effet été identifié. Connu jusqu'alors sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, ce dernier serait un certain Adam Black, informaticien et développeur britannique. C'est en tout cas ce qu'affirme un journaliste du très prestigieux New York Times, qui vient de publier les conclusions d'une très longue enquête sur le sujet.

À peine confondu, l'intéressé n'a pas tardé à sortir de sa tanière en réagissant à cette rumeur journalistique.

Illustration de bitcoinsCrédit photo : iStock

Le créateur du bitcoin enfin démasqué ?

Après un an d'investigations, le journaliste américain John Carreyrou a donc acquis la certitude que le dénommé Adam Black était bel et bien le fondateur du Bitcoin. PDG d'une société baptisée Blockstream, spécialisée dans le développement de la technologie Bitcoin et Blockchain, ce dernier aurait été trahi par son langage et ses contenus rédigés sur la toile.

Dans son article, John Carreyrou affirme ainsi que les premiers e-mails et publications partagés en ligne par Black sont similaires aux écrits attribués à Satoshi Nakamoto. L'enquête met en exergue de troublantes similitudes dans le langage, les idées ou encore les centres d'intérêt des deux hommes, suggérant ainsi que Nakamoto et Black ne seraient en réalité qu'une seule et même personne.

La suite après cette vidéo

Mis devant le fait accompli suite à la parution de cet article, qui a fait l'effet d'une bombe, Adam Back a immédiatement réagi et nié catégoriquement ces allégations.

« Je ne suis pas Satoshi, mais très tôt, je me suis concentré sur les implications sociétales positives de la cryptographie, de la confidentialité en ligne et de la cryptomonnaie », a-t-il écrit sur le réseau social X. Il a néanmoins reconnu qu'il y avait « un certain biais de confirmation dans le fait de trouver fréquemment (ses) commentaires (sur la toile n.d.l.r) sur des sujets liés à la cryptomonnaie, en raison de (son) volume de messages », a-t-il ajouté.

« J'ai probablement commenté plus souvent que d'autres personnes ayant des intérêts similaires » Adam Back 

Et de poursuivre : « Le reste relève d'une combinaison de coïncidences et d'expressions similaires utilisées par des personnes ayant des expériences et des intérêts similaires ».

Façade de l'immeuble abritant les locaux du New York TimesCrédit photo : iStock

Adam Black a par ailleurs déclaré qu'il ne connaissait pas l'identité de Nakamoto, tout en précisant qu'il détenait, lui aussi, des bitcoins, mais qu'il n'en possédait « pas assez ».

Convaincant, selon vous ?  En attendant d'autres éventuels éléments crédibles, le mystère demeure.

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Mathieu D'Hondt

Au sujet de l'auteur :

Évoluant dans la presse web depuis l’époque où celle-ci n’en était encore qu’à ses balbutiements, Mathieu est un journaliste autodidacte et l’un de nos principaux rédacteurs. Naviguant entre les news généralistes et les contenus plus décalés, sa plume s’efforce d’innover dans la forme sans jamais sacrifier le fond. Au-delà de l’actualité, son travail s’intéresse autant à l’histoire qu’aux questions environnementales et témoigne d’une certaine sensibilité à la cause animale.

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