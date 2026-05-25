Une parapentiste filme le moment où un avion déchire sa voile en plein vol à 2 000m d'altitude, sa réaction lui sauve la vie

Les images sont à couper le souffle. Au-dessus des Alpes autrichiennes, une parapentiste de 44 ans a vu un petit avion fondre sur elle et déchirer sa voile en plein vol, à plus de 2 000 mètres d'altitude. La scène, filmée à la première personne, fait depuis le tour de la planète. Et pour cause : par un réflexe d'à peine quelques secondes, elle a échappé à une mort quasi certaine.

Une collision en plein ciel filmée à la première personne

L'accident s'est produit le samedi 23 mai 2026, vers 13h15, au-dessus du refuge Pinzgauer Hütte, près de Piesendorf, dans la région de Zell am See, en Autriche. Sabrina, une parapentiste expérimentée originaire de Haute-Autriche, venait de décoller du Schmittenhöhe, un sommet ultra-prisé des amateurs de vol libre.

Sur la vidéo qu'elle a elle-même publiée sur Instagram, on l'aperçoit d'abord planer paisiblement le long d'une crête alpine baignée de soleil. Soudain, un bruit de moteur. Une seconde plus tard, un petit avion blanc un Cessna piloté par un homme de 28 ans originaire du Tyrol surgit de derrière elle et fonce droit sur sa voile. L'hélice déchire la toile à quelques mètres au-dessus de sa tête.

3 secondes pour réagir : le geste qui lui a sauvé la vie

Aussitôt, le parapente se replie sur lui-même. Sabrina entame une chute incontrôlée, en vrille, vers le sol. On l'entend hurler. Mais c'est là que tout se joue : avec un sang-froid impressionnant, elle attrape la poignée de son parachute de secours, le déclenche, et le voit s'ouvrir au-dessus d'elle. Sa descente ralentit instantanément.

Elle finira par se poser, durement mais sans gravité, sur un chemin forestier, les restes déchiquetés de sa voile pendant encore derrière elle. Selon la police de Salzbourg, elle s'en tire avec quelques ecchymoses et contusions. Rien de plus.

Le pilote du Cessna : « Je n'ai pas pu l'éviter »

De son côté, le pilote du Cessna qui effectuait un vol touristique au-dessus des Alpes a pu poser son appareil sans encombre à l'aéroport de Zell am See. Auprès des enquêteurs, il a expliqué n'avoir pas pu éviter la collision à temps, la parapentiste étant difficilement visible sur le fond contrasté des montagnes.

Les autorités autrichiennes ont ouvert une enquête pour comprendre comment un avion de tourisme et une voile de parapente ont pu se retrouver exactement au même endroit, au même moment, dans un couloir aérien pourtant connu pour être partagé entre les deux pratiques.

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« Joyeux 2ᵉ anniversaire » : son message bouleversant après le drame

Quelques heures après l'accident, encore sous le choc, Sabrina a publié la vidéo sur son compte Instagram avec un message qui en dit long :

« Le jour où un Cessna te sort du ciel pendant que tu fais du parapente… Je n'arrive toujours pas à croire que je suis là, en train d'écrire ça. »

Et surtout, ce mot d'esprit glaçant en légende : « Joyeux 2ᵉ anniversaire à moi. » Une manière pour la quadragénaire de dire que ce 23 mai 2026 marque désormais sa seconde naissance.

Un drame qui rappelle la mort de Felix Baumgartner

Cet accident spectaculaire survient près d'un an après la disparition tragique d'une autre figure autrichienne du vol libre : Felix Baumgartner, l'homme du saut stratosphérique de 2012, mort le 17 juillet 2025 dans un crash de paramoteur en Italie, à Fermo. Une coïncidence troublante qui relance le débat sur la sécurité dans les espaces aériens partagés au-dessus des Alpes.

Pour l'heure, une chose est sûre : Sabrina, elle, a eu la chance et surtout le réflexe du siècle. Les images de sa survie miraculeuse ont été reprises et authentifiées par NBC News, qui a pu s'entretenir avec les autorités locales.

Une vidéo glaçante. Une fin heureuse. Et une leçon : à 2 000 mètres d'altitude, parfois, tout se joue en moins de trois secondes.