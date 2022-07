Ces cartes montrent pays par pays qui d'Android ou d'Apple domine le monde

Le monde se divise en deux catégories de personnes : les utilisateurs d’Android et les utilisateurs d’Apple. Les deux géants de la téléphonie mobile se livrent à une guerre sans merci depuis de longue année, et vous allez voir que celui qui mène la danse n’est pas forcément celui qu’on pense.

Crédit : Electronics Hub

À voir aussi

Les cartes que vous allez découvrir dans cet article sont les premières à montrer avec une grande précision qui d’Android ou d’Apple est le plus répandue dans chaque pays du monde, continent par continent. Publiées par Electronics Hub, elles sont basées sur une analyse qualitative de près de 350 000 tweets à travers le monde qui présentaient des attitudes positives, neutres et négatives envers Android et/ou Apple.

Les sentiments entre Android et Apple étaient plutôt tribaux dès le départ. C'est Steve Jobs lui-même qui a déclaré, lorsque Google a lancé Android dix mois à peine après le lancement de l'iPhone par Apple : « je vais détruire Android, parce que c'est un produit volé. Je suis prêt à mener une guerre thermonucléaire à ce sujet. » Dans cette éternelle querelle, acheter un téléphone est devenu comme choisir son camp. Chaque choix s'accompagne automatiquement d'un arsenal d'arguments pour et contre.

Si vous êtes un adepte de l'iPhone, vous appréciez l'élégance et la simplicité de son design, et vous êtes horrifié par le fouillis confus qu'est le système d'exploitation Android. Si vous êtes un aficionado d'Android, vous avez pitié de l'utilisateur d'iPhone, captif d'un écosystème fermé trop coûteux, conçu pour extraire de l'argent de ses utilisateurs. Même sans recourir à ces extrêmes, beaucoup d'entre nous reconnaîtront volontiers de quel côté de la ligne de démarcation ils se trouvent.

Crédit : NextPit / IrinaEfremova

Android vs Apple, un duel serré

En basant la compétition entre les deux sur le nombre de pays, c'est Android qui l'emporte. Au total, 74 des 142 pays étudiés préfèrent Android (en vert sur la carte). Seuls 65 favorisent Apple (en gris sur la carte). Cela représente une répartition de 52% et 48%, ce qui n’est pas une différence énorme, certes, mais qui permet quand même de dire qu’Android séduit plus de pays. Le Belarus, les Fidji et le Pérou (en jaune sur la carte) n'ont pas pu décider quel camp soutenir dans la guerre mondiale du téléphone.

Crédit : Electronics Hub

Crédit : Electronics Hub

Crédit : Electronics Hub

Crédit : Electronics Hub

Crédit : Electronics Hub

Crédit : Electronics Hub

Crédit : Electronics Hub

Intéressant, n’est-ce pas ?