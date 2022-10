Apple confirme que les prochains iPhones seront équipés d'un port USB-C

Le géant Apple a confirmé que l'iPhone, dans ses prochaines versions, adoptera le port USB-C et laissera ainsi de côté son propre chargeur.

Crédit : Tech Radar

Greg Joswiak et Craig Federighi, vice-président du marketing et vice-président de l'ingénierie logicielle chez Apple, ont annoncé la grande nouvelle il y a 4 jours, lors d’une interview accordée à nos confrères américains du Wall Street Journal. Cette apparition de l’USB-C sur l’iPhone n’avait pas été officiellement confirmée par la marque, mais il était certain qu’elle arriverait puisque la futur législation l’exigera. Ainsi, le fabricant ne fait que se plier aux règles du marché.

En effet, l’Union européenne exigera que tous les téléphones, tablettes et appareils photos utilisent l'USB-C pour leur recharge avant la fin de 2024. Si l’on se fie au cycle de sortie typique d'Apple pour les nouveaux modèles d'iPhone, cela signifie que l'iPhone 16 devra être livré avec un port USB de type C, bien qu'Apple puisse décider de faire le changement dès l'année prochaine sur l'iPhone 15, sans attendre le dernier moment pour se mettre à la page.

Greg Joswiak ne pense pas qu’imposer le passage à l'USB-C pour tous les appareils soit la bonne chose à faire de la part des gouvernements, et il affirme même que cela entraînera davantage de déchets électroniques. On imagine surtout bien le manque à gagner pour Apple car dorénavant les propriétaires d’iPhone pourront charger leur portable avec n’importe quel chargeur.

Crédit : Agus Subianto / iStock

Une mesure écologique

Ceci étant dit, lorsqu'il s'agit de se conformer aux nouvelles règles, il déclare : « il est évident que nous devrons nous y conformer, nous n'avons pas le choix. » Si Apple refusait de faire la transition, elle ne pourra vendre de nouveaux iPhones dans aucun pays de l'UE, ce qui est évidemment impensable. Et même si, à terme, de nombreux câbles et accessoires deviendront sans doute superflus, à long terme, le passage à l'USB-C devrait permettre de réduire la production de déchets électroniques et encourager le recyclage.

Une vraie bonne nouvelle, n’est-ce pas ?