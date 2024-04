Certains utilisateurs de X devront bientôt payer pour publier des messages

Publier des messages gratuitement sur X ne sera bientôt plus possible car les nouveaux utilisateurs devront payer pour s’exprimer. Une mesure prise pour lutter contre la prolifération des bots.

Jusqu’à présent, l’utilisation des réseaux sociaux était gratuite. S’il est possible depuis peu de payer un abonnement pour ne plus avoir de publicité, n’importe qui pouvait se créer un compte pour publier du contenu et s’exprimer librement, sans dépenser le moindre sou. Cependant, cela pourrait ne plus être le cas pour un réseau social en particulier.

Selon une annonce faite par Elon Musk, le patron de X, les nouveaux utilisateurs qui s’inscriront sur ce réseau social devront payer pour publier des messages. L'objectif ? Lutter contre les bots, de faux comptes qui diffusent de fausses informations et rumeurs. Une désinformation qui représente un danger, notamment à l’approche de plusieurs élections importantes dans le monde.

“Malheureusement, de petits frais pour que les nouveaux utilisateurs aient le droit d’écrire est la seule façon de lutter contre l’assaut incessant des bots. Les intelligences artificielles actuelles arrivent à passer facilement les tests 'Êtes-vous un robot ?'”, a expliqué Elon Musk.

Payer pour publier sur X

Rassurez-vous : si X va devenir payant pour les nouveaux utilisateurs, ces derniers pourront à nouveau écrire des messages gratuitement après trois mois d’activité. Pour le moment, le montant de ces frais n’a pas été précisé. Aucune autre information n’a été apportée à propos de la date à laquelle cette mesure sera effective, ni sur les pays concernés.

Crédit photo : iStock

Ce n’est pas la première fois qu’une telle mesure est appliquée sur ce réseau social. Depuis octobre 2023, en Nouvelle-Zélande et aux Philippines, les nouveaux utilisateurs de X doivent respectivement payer 0,75 et 0,85 dollar afin de publier des messages. Ceux qui refusent peuvent simplement lire les messages des autres utilisateurs, consulter des vidéos ou suivre des comptes, sans publier de contenu de leur côté.