Après 3 ans de règne, Elon Musk n'est plus l'homme le plus riche du monde, il vient d'être détrôné

Alors qu’il semble sur tous les fronts, l’homme d’affaires d’origine sud-africaine vient d’être détrôné.

Elon Musk était depuis trois ans, et son titre obtenu en 2021, l’homme le plus riche du monde. Mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, le PDG de Tesla, SpaceX et Twitter, renommé X après son rachat, doit céder sa place.

C’est son grand concurrent sur le plan économique Jeff Bezos qui le devance désormais. En effet, le fondateur d’Amazon (qu’il ne dirige plus depuis juillet 2021) possède une fortune estimée à 200 000 milliards de dollars, selon l’index mondial des milliardaires dévoilé par Bloomberg.

Elon Musk doit se contenter de la deuxième place avec ses quelques 198 milliards de dollars. Le Français Bernard Arnault, PDG du groupe de luxe LVMH, reste encore sur la troisième marche du podium avec une fortune estimée à 197 milliards de dollars.

Les bonnes actions en bourse d’Amazon permettent à Jeff Bezos de glaner la première place

Crédit photo : AFP

Si Jeff Bezos ne dirige plus le site de vente en ligne Amazon, comment se fait-il alors qu’il occupe la première place du classement des hommes les plus riches ? L’entrepreneur est toujours le principal actionnaire de la marque. De plus, il vient de récupérer 8,5 milliards de dollars grâce à la vente d’actions dont jouit Amazon en ce moment.

Malgré cette première place, la joie ne pourrait être que de courte durée pour Jeff Bezos. Selon le Wall Street Journal, le milliardaire pourrait de nouveau perdre sa première place au classement. En cause, des impôts sur la plus-value qu’il doit verser au fisc américain.

De son côté, Elon Musk a perdu plus de 30 milliards de dollars à cause de la baisse du cours de Tesla (-25% sur les douze derniers mois). Toutefois, ces quelques contretemps n’ont pas fait trembler le classement ou les milliardaires qui le composent.