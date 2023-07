Les premiers taxis volants pourraient être mis en circulation dès 2025 aux États-Unis

Déjà testés au regard du public à Paris, les taxis volants pourraient bien aussi conquérir les États-Unis. L’aviation américaine a autorisé l’entreprise Joby à tester ses prototypes de taxis volants.

Crédit photo : Joby Aviation

Préparez-vous car dès l’année prochaine, les taxis volants seront en circulation à l’occasion des Jeux Olympiques de Paris. L’existence d’un moyen de locomotion municipal aérien serait une première historique.

Aux États-Unis, on s’active aussi pour intégrer progressivement la possibilité de voir des taxis volants très prochainement. Ainsi, la société Joby Aviation a pris l’initiative de créer les premiers prototypes de taxis volants américains.

Il y a deux ans, un premier taxi volant électrique Joby a battu un record de distance en parcourant 248,8 kilomètres, avec une seule charge de batterie lithium-ion.

Crédit photo : Joby Aviation

Enthousiaste, la société américaine a ensuite enregistré, au mois d’octobre dernier, l’arrivée dans son projet de Delta Airlines, qui a déboursé 60 millions de dollars pour rejoindre l’aventure du taxi volant. Toyota est l’investisseur le plus important avec 394 millions de dollars injectés au projet.

Des taxis volants dès 2025 aux États-Unis ?

Aujourd’hui, Joby Aviation a été autorisé par l’Autorité de l’Aviation Fédérale (FAA) à commencer de nouveaux tests dans le ciel américain. Grâce à cela, la société va pouvoir essayer ses prototypes, espérant pouvoir commencer à démarcher de potentiels clients à partir de l’année prochaine.

Sur le long terme, la société américaine espère lancer son service de taxis volants en 2025. Un bel horizon alors que se profile la coupe du Monde de football à l’été 2026, un autre événement sportif mondialement regardé.

Crédit photo : Joby Aviation

Selon la compagnie, son taxi volant peut décoller et atterrir comme un hélicoptère, puis incliner ses six rotors horizontalement et voler comme un avion jusqu’à 200 MPH. Il est conçu pour transporter un pilote et quatre passagers sur une distance allant jusqu’à 160 kilomètres sur une charge.

Par ailleurs, Joby souligne que leur prototype est silencieux, en mode croisières et 100 fois plus silencieux que les avions conventionnels lors du décollage et de l’atterrissage. Un bon point pour éviter les nuisances sonores !

Pour se rendre compte du côté pratique, Joby dévoile sur son site un scénario de vol, décollant du centre-ville de New York pour atterrir à l’aéroport JFK. Un trajet qui se réaliserait en sept minutes, au lieu de quarante-neuf en voiture.

Joby réalise le tour de force d’être la première société à acquérir cette autorisation, là où d’autres entreprises comme Airbus ou Volocopter (ceux des JO de Paris) ont échoué.