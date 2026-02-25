Ce détail sur votre plaque d'immatriculation peut vous coûter 135 euros d'amende

Vous aimez customiser votre voiture en ajoutant des petits autocollants ? Attention : placés à certains endroits, ils peuvent vous coûter cher.

Quand on ne respecte pas le code de la route, on s’expose à des amendes. Certaines règles sont bien connues des automobilistes, comme les excès de vitesse, d’autant plus que dorénavant, les grands excès de vitesse sont considérés comme des délits. Les automobilistes savent également qu’ils doivent respecter les feux de signalisation. Aujourd’hui, il existe même des radars au flash invisible qui détectent les excès de vitesse et les feux rouges grillés.

Si ces règles sont connues de tous, ce n’est pas le cas de celles qui se rapportent à notre plaque d’immatriculation. Si trois lettres particulières sont interdites sur les plaques, ce n’est pas la seule règle à connaître.

Un autocollant interdit

En France, il est interdit de coller un autocollant sur sa plaque d’immatriculation. Pourtant, de nombreux automobilistes aiment le faire, notamment pour changer le numéro du département. On peut même trouver ces autocollants en vente libre sur internet ou dans des magasins physiques.

Crédit photo : Amazon

C’est le cas en Corse, où les autocollants 2A et 2B se vendent très facilement aux visiteurs, qui veulent l’apposer sur leur plaque d’immatriculation. Récemment, une conductrice parisienne s’est également fait prendre avec un “29” breton posé sur sa plaque. D'autres automobilistes, plus créatifs, n'hésitent pas à recouvrir leur plaque avec un autocollant de leur équipe de foot préférée, de leur club de sport ou du drapeau d'un pays qu'ils affectionnent.

135 euros d’amende

Cependant, cette habitude est interdite et sanctionnée d’une amende de 135 euros. La raison ? En collant un sticker, votre plaque d’immatriculation devient non conforme, comme l’indique Marie France.

“La plaque d’immatriculation doit avoir l’eurobande avec le logo européen, ainsi que le logo de la région et le numéro du département. Elle doit être lisible, bien fixée et avoir une dimension normée. Il est interdit de mettre le logo d’une équipe de foot, de tennis ou de ce que vous voulez”, a précisé un garagiste interrogé par TF1 Info.

Crédit photo : iStock

Les plaques d’immatriculation ont toutes la même couleur et répondent à des caractéristiques bien précises. Si vous ajoutez un autocollant sur votre plaque, cela va modifier son apparence, son épaisseur, sa matière et la façon dont la lumière se reflète sur la plaque. En conséquence, votre plaque pourrait être illisible par les radars, ce qui est illégal.

Si vous voulez vraiment changer le numéro de département sur votre plaque d’immatriculation, vous n’avez donc pas d’autre choix que de faire refaire des plaques conformes. Ainsi, vous éviterez l’amende de 135 euros, qui peut monter jusqu’à 375 voire 750 euros en cas de non paiement, ainsi que des ennuis lors de votre contrôle technique.