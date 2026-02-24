Excès de vitesse en doublant : l'erreur qui peut coûter 135 €

Tout le monde le fait, pourtant cette habitude peut vous coûter gros lorsque vous dépassez un véhicule sur une route. On vous explique.

Une circonstance qui vous amène à l’infraction

Si vous avez le permis de conduire, vous pensez sans doute connaître un minimum le Code de la route. Notamment lorsqu’il s’agit d’effectuer un dépassement en bonne et due forme. Tous les conducteurs sont déjà passés par là.

Vous roulez au ralenti sur une route de campagne derrière un tracteur ou une voiture à faible allure. Le compteur de vitesse indique 60 km/h alors que la limite sur une route nationale est de 90 km/h. Vous trouvez le temps long et souhaitez dépasser. Dès que vous le pouvez, vous accélérez, passez sur la voie de gauche et doublez le véhicule lent avant de vous réinsérez sur la bonne voie.

Vous venez d’effectuer un dépassement dans les règles… en théorie seulement car vous pourriez être pénalisé.

Une règle ignorée qui peut vous coûter très cher

En doublant, vous accélérez, quitte à passer des 60 ou 80 km/ h initiaux à 100 km/h sur une route normalement limitée à 90 km/h. Mais comme le rappellent nos confrères d’Auto Plus, il s’agit bien d’un excès de vitesse selon le Code de la route (via legifrance.gouv.fr). Et ce, même si vous avez effectué le dépassement en faisant bien attention aux règles de sécurité et pendant un temps très court.

Pour expliquer cela, il faut se tourner vers les radars automatiques. Le média spécialisé précise qu’un radar est incapable de faire la différence entre un dépassement entraînant une accélération et un excès de vitesse typique. Les appareils se contentent de relever l’infraction en flashant, peu importe le contexte. En revanche, les forces de l’ordre verbalisent très rarement ce genre d’infraction.

Si vous êtes verbalisé, vous pouvez recevoir une amende minorée de 69 euros. Elle peut atteindre les 135 euros en cas de retard de paiement. Aussi, si la vitesse de dépassement est supérieure à 5 km/h, vous ne perdez pas de point. Si la vitesse est égale ou supérieure à 50 km/ h, ce sont 6 points que vous pouvez perdre sur votre permis car il s’agit désormais d’un délit pénal. De ce fait, vous pouvez encourir jusqu’à 3 750 euros d’amende et trois mois de prison.

Enfin, il n’est pas possible de contester l’amende car ce ne sera pas recevable juridiquement. Mieux vaut donc faire attention à l’avenir lorsque vous dépasserez.