Si vous gagnez plus que cette somme d'argent chaque mois, vous êtes considéré comme riche en France

Faites-vous partie de ces français considérés comme “riches” ? On vous en dit plus grâce au rapport de L’observatoire des inégalités.

Parler d’argent n’est pas toujours bien perçu en France. Toutefois, il faut bien l’avouer, les inégalités persistent dans l’Hexagone. Et il y a un moyen de se situer face au seuil de pauvreté. D’après un rapport de L'observatoire des inégalités en France, il existe un niveau de revenu précis, qui détermine si vous êtes riche ou non.

Être riche en France, qu'est-ce que ça signifie ?

Pour rappel le terme “riche” est employé pour les personnes qui se situent entre la classe moyenne et les grandes fortunes de France, comme le précise le média FranceLive. Pour obtenir le nombre moyen de français riches, L’observatoire des inégalités a fixé un seuil de richesse au double du niveau de vie médian (environ 1800€ net en 2019). Selon cette étude et cette technique de calcul, il y aurait 4,5 millions de riches en France, soit environ 7% de la population.

Source : unsplash

Quel est le seuil de revenu à atteindre pour être considéré comme riche ?

Si vous êtes célibataire et que vous gagnez plus de 3 673 euros net par mois, ou si vous êtes en couple et que vous touchez plus de 5 500 euros de revenus net par mois, vous êtes considéré comme riche. Attention toutefois, ces estimations sont approximatives et ne prennent pas en compte les endettements bancaires, le patrimoine, la géographie (la région où vous vivez) ou encore le coût de la vie. En clair, des critères qui peuvent faire considérablement basculer la balance.

Bien entendu, inutile de se lamenter si l’on ne fait pas partie de ces “riches français.e.s”, n’oubliez pas que la vraie richesse se trouve ailleurs…

Source : Unsplash