Cet objet révolutionnaire d'Apple pourrait tout changer, mais son prix déchaîne déjà Internet

Apple est un habitué des révolutions technologiques. Non content d'avoir déjà cassé le code avec l'iPhone, l'iPad ou tout simplement les écouteurs AirPods, voici l'Apple Vision Pro : le tout premier ordinateur spatial.

On vous voit venir : "un ordinateur spatial ?" Oui, c'est parfaitement sérieux et c'est dans cette catégorie, proclamée par Apple lui-même, que vient se ranger le Vision Pro. Dévoilé en grande pompe il y a deux jours, ce casque blindé de technologies permet ni plus ni moins de travailler, de prendre des vidéos, des photos, de parcourir sa galerie, de regarder un film, de jouer à des jeux vidéo… mais sans télévision, smartphone ou ordinateur.

Il n'y a même pas de souris ou de clavier : tout se passe dans ce casque de réalité virtuelle/augmentée aux quelques milliers de brevets déposés par Apple.

Une annonce fracassante : 24 millions de vues en deux jours !

L'Apple Vision Pro est d'une simplicité monstre : tout ce que vous avez à faire, c'est le mettre sur votre tête, un peu comme une grosse paire de lunettes. Dans les verres se trouvent des petits écrans 4K - un pour chaque œil - qui recréent la sensation de 3D que l'on a avec l'œil humain.

Et c'est là que la magie opère : directement dans votre salon apparaissent alors toutes les célèbres applications que l'on retrouve sur un iPhone, par exemple. En gros, imaginez avoir un ordinateur partout autour de vous, dans lequel vous vous déplacerez simplement grâce à vos yeux - il y a un suivi oculaire ! - et en cliquant en tapotant avec vos doigts dans le vide. Comme dans un film de science-fiction, à la Ready Player One.

Un cinéma chez vous, où même n'importe où

À partir de là, à vous de voir ce que vous souhaitez comme configuration. Vous pouvez très bien regarder vos photos sur une diagonale de trois mètres depuis votre canapé, enregistrer des vidéos en 3D pour les revivre comme si vous y étiez, faire une conversation vidéo digne des plus grandes conférences… ou regarder un film en choisissant la taille de votre écran, pour un effet semblable à celui d'un cinéma.

pic.twitter.com/fO5hdms4Eb Voici à quoi ressemblera Disney+ sur Apple Vision Pro — Laurent (@Laurent28950038) June 6, 2023

Encore mieux, si vous souhaitez vous immerger, vous pouvez faire abstraction de votre salon et choisir l'environnement de votre choix. Sur le papier, c'est vraiment séduisant. Il y a aussi tout un système de capteurs qui parvient à scanner votre visage en temps réel, afin de reproduire votre tête en train de parler lors d'une conversation vidéo !

Un prix dément de 3500 dollars

Enfin, notons que ce casque, fabriqué en tissu léger et résistant, est aussi portable : il faut juste le brancher à une batterie et vous pouvez l'emmener absolument partout, se révélant alors d'une efficacité monstre dans certaines situations (comme dans un avion, par exemple).

Pour beaucoup, cet ordinateur spatial pourrait bien révolutionner notre manière de consommer l'informatique et le multimédia. L'Apple Vision Pro sortira au début de l'année 2024, mais comme d'habitude avec la marque à la pomme, il faudra sortir le chéquier et vendre un rein au passage : l'objet sera vendu à 3499,99 dollars, rien que ça.

Voici le casque Vision Pro d’Apple sous tous les angles. #WWDC23 . On remarquera sa batterie externe. pic.twitter.com/U2DcQB1II0 — Damien Licata Caruso (@DamienLicata) June 5, 2023

Sur le net, le casque fait un buzz gigantesque, à la fois pour le concept novateur qu'il propose, mais aussi pour son tarif extrêmement élevé, voir déconnecté de la réalité - ironique, pour un casque de réalité virtuelle. De plus, sa faible autonomie, d'environ deux heures, est légitimement pointée du doigt.

Mais comme d'habitude avec Apple, il ne faut jamais sous-estimer sa capacité à transformer un marché : l'entreprise a déjà inventé le smartphone moderne, a prouvé l'utilité de l'iPad (alors que personne n'y voyait l'intérêt d'une tablette lors de l'annonce) et démocratisé les écouteurs sans fil. Et si le Vision Pro était LA prochaine révolution de nos foyers ?