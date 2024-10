Si ce numéro vous appelle, méfiez-vous, il s'agit sans doute de l'arnaque du Wangiri

Les arnaques par téléphone sont nombreuses et l’une d’entre elles pourrait vous coûter très cher. Voici comment la déceler pour ne pas se faire avoir.

Aujourd’hui, quand quelqu’un nous appelle sur notre téléphone, nous devons nous montrer méfiants car les arnaques sont nombreuses. En Europe, des escrocs ont par exemple mis au point une arnaque à laquelle vous ne devez jamais répondre : avec un simple "oui" de votre part, les escrocs peuvent vous soutirer de l'argent. Les arnaqueurs peuvent également se faire passer pour de faux conseillers bancaires au téléphone. Pour cette raison, il est recommandé de redoubler de prudence.

En France, une nouvelle arnaque téléphonique inquiète les autorités et fait de nombreuses victimes. Le principe est simple : un numéro inconnu vous appelle et raccroche aussitôt, avant même que vous n’ayez le temps de répondre. De cette façon, vous remarquez un appel manqué sur votre téléphone, aucun message vocal n’est laissé et vous êtes tenté de rappeler le numéro pour savoir de qui il s’agit.

Crédit photo : iStock

Mais attention : selon RMC, cet appel est en réalité une arnaque au wangiri, un nom japonais qui signifie “sonner et raccrocher”. Cette arnaque porte bien son nom puisqu’en appelant et en raccrochant immédiatement, les escrocs cherchent à attiser la curiosité de leurs victimes en les poussant à rappeler.

Appeler un numéro payant

Cependant, si vous rappelez ce numéro inconnu, vous serez redirigé vers un numéro surtaxé. Chaque seconde que vous passerez au téléphone sera ensuite payante et fera gagner de l’argent aux arnaqueurs, qui feront tout pour vous maintenir le plus longtemps possible en ligne.

“Une personne retrouve un appel manqué sur son téléphone. Si elle rappelle le numéro, elle sera redirigée vers un numéro surtaxé à l’étranger et se verra ensuite facturer l’appel coûteux”, a expliqué l’agence de sécurité européenne Europol.

Crédit photo : iStock

Pour ne pas vous faire avoir, voici quelques conseils donnés par Europol. Méfiez-vous dans les cas suivants : si un numéro ne vous appelle qu’une seule fois, à des heures tardives ou en pleine journée à des moments peu propices pour répondre, comme lorsque vous êtes au travail, ou si l’indicatif du numéro est étranger. Ces différents cas peuvent être le signe d’une arnaque au wangiri. Pour en avoir le cœur net, il est recommandé de ne pas répondre et d’attendre que le numéro rappelle ou que la personne vous laisse un message vocal. En cas d’arnaque, les escrocs ne vous rappelleront pas.

“Une personne qui cherche véritablement à vous joindre laissera un message ou vous rappellera”, indique Europol.

Pour vous protéger, Actu vous conseille également d'installer une application sur votre téléphone capable de bloquer les appels indésirables, comme Bloctel. Si vous repérez un numéro frauduleux, n’hésitez pas à le bloquer et à le signaler au 3.37.00. Enfin, si vous pensez avoir été victime d’une arnaque au wangiri, rapprochez-vous de votre opérateur téléphonique et des forces de l’ordre afin de porter plainte.

Bien qu'il soit recommandé de ne pas rappeler les numéros inconnus, il existe une exception : le 0800 112 112. Si ce numéro vous appelle, vous devez impérativement répondre car il s'agit d'un numéro mis en place par les services de secours pour vous joindre en cas de besoin. Une série de chiffres à garder dans un coin de sa tête pour ne pas faire d'erreur.