«C'est effrayant» : cette prédiction inquiétante de Bill Gates va vous glacer le sang

Alors que l’intelligence artificielle se développe de plus en plus, Bill Gates alerte sur l’ampleur qu’elle pourrait prendre à l’avenir dans une prédiction inquiétante.

L’intelligence artificielle prend de plus en plus de place dans nos vies, à tel point que son développement inquiète les experts. C’est le cas de Ray Kurweil, un futurologue qui a livré 5 prédictions inquiétantes pour 2030, mais aussi de Bill Gates. Lors du Tonight Show présenté par Jimmy Fallon, le fondateur de Microsoft a livré une prédiction inquiétante sur l’avenir de l’intelligence artificielle.

Crédit photo : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon / YouTube

Selon Bill Gates, les machines vont bientôt dominer les humains. L’intelligence artificielle sera capable de donner des cours aux écoliers et de soigner les malades. Concrètement, nous n’aurons donc plus besoin d’enseignants ni de médecins. Ces deux professions seront menacées, et selon Bill Gates, seulement trois métiers survivront à l’intelligence artificielle.

“Avec l’intelligence artificielle, au cours de la prochaine décennie, les médecins et professeurs deviendront gratuits et courants. Nous recevrons de bons conseils médicaux et de bons cours particuliers de la part de l’IA. Cela résoudra tous les problèmes spécifiques liés au manque de médecins ou de professionnels de santé mentale, mais cela apportera aussi beaucoup de changements. Et donc, à juste titre, les gens se disent : “Wow, c’est un peu effrayant.” C’est un territoire nouveau”, a prévenu Bill Gates lors du talk-show, selon des propos relayés par le Daily Mail.

L’IA pourrait remplacer les humains ?

Alors que Bill Gates affirmait que nous allions bientôt être remplacés par des machines, Jimmy Fallon, inquiet, a demandé : “Aurons-nous encore besoin des humains ?”, ce à quoi Bill Gates a répondu : “Pas pour tout. Nous déciderons. Vous savez, le baseball. Nous ne voudrons pas regarder des ordinateurs jouer au baseball. Il y aura des choses que nous garderons pour nous.”

Ce n’est pas la première fois que Bill Gates livre ses prédictions pour l’avenir. Il y a 25 ans, il avait déjà prédit 15 faits incroyables qui se sont tous réalisés. Comme d’autres experts, le fondateur de Microsoft est cependant inquiet quant à l’avancée de l’intelligence artificielle. Il a notamment signé une lettre ouverte en 2023 pour alerter sur le fait que l’IA constitue un risque pour la société, au même titre que les pandémies et la guerre nucléaire.