Les 5 prédictions inquiétantes du futurologue Ray Kurzweil pour 2030 vont vous glacer le sang

Que va-t-il se passer à l’avenir ? Comment vivrons-nous en 2030 avec le développement des technologies et de l’intelligence artificielle ? Pour le savoir, le futurologue Ray Kurzweil a dévoilé ses prédictions pour 2030.

Aimeriez-vous savoir ce qu’il va se passer à l’avenir ? Si certaines personnes aimeraient savoir ce qui les attend, d’autres préféreraient vivre dans le mystère pour ne pas influencer leur destin. Si vous êtes curieux de savoir ce qu’il va se passer dans le futur, vous pouvez consulter les prédictions des futurologues. En effet, en se basant sur ce qui est en train d’arriver, certaines personnes arrivent à prédire l’avenir. C’est le cas de Bill Gates, qui a annoncé 15 prédictions incroyables il y a 25 ans, qui se sont toutes réalisées. Pour savoir ce qui nous attend dans les prochains mois, le “Nostradamus actuel” a également révélé 7 prédictions inquiétantes pour 2025.

C’est également le cas de Ray Kurzweil, un ingénieur et futurologue de renom qui a déjà fait des prédictions qui se sont réalisées. Dans son ouvrage “The Singularity is Nearer”, l’expert a dévoilé de nouvelles prédictions pour 2030. Il livre une vision fascinante de l’avenir et annonce un tournant historique d’ici cinq ans. Voici les prédictions du futurologue.

Crédit photo : TED

Connecter son cerveau à l'intelligence artificielle

Ce n’est plus un secret : l’intelligence artificielle va prendre de plus en plus de place dans notre quotidien à l’avenir, à tel point qu’il ne restera plus que trois métiers à exercer selon Bill Gates. De son côté, Ray Kurweil estime que l’intelligence artificielle devrait nous dépasser d’ici cinq ans. En 2030, nous pourrons connecter notre cerveau à un réseau de neurones artificiels grâce aux nanotechnologies. Cela nous permettra d’augmenter nos capacités cognitives, d’accéder à des connaissances illimitées grâce au cloud et d’améliorer notre mémoire et nos facultés d’apprentissage.

Reproduire des personnes disparues

Selon le futurologue, l’intelligence artificielle sera au service de l’humanité et pourra défier la mort. En effet, les technologies pourraient être capables de reproduire des personnes disparues et de créer des “répliques numériques” des morts en analysant des archives numériques. Selon Science Post, cette technologie serait déjà en cours de développement.

Vivre plus longtemps

D’ici 2030, nous pourrons connaître des avancées majeures dans le domaine de la santé. Grâce à la nanomédecine, les thérapies géniques et la génétique, nous pourrons vivre plus longtemps et ralentir notre vieillissement. En nous injectant des nanorobots, ces derniers pourraient réparer nos cellules endommagées, éliminer les toxines reponsables du vieillissement et stimuler la régénération cellulaire.

Crédit photo : iStock

Créer une nouvelle énergie

Selon Ray Kurzweil, nous allons faire des progrès dans la fusion nucléaire et l’exploitation minière, qui deviendront automatiques grâce aux nouvelles technologies. De cette façon, le coût de l’énergie devrait chuter et nous verrons apparaître une nouvelle énergie durable et illimitée.

Les menaces de l’IA

Si l’intelligence artificielle va nous permettre d’améliorer notre quotidien, elle pourrait également devenir un danger pour l’humanité, notamment si elle n’est pas contrôlée et est utilisée à des fins malveillantes. Elle pourrait également avoir des conséquences sur l’emploi et accentuer les inégalités sociales.

Pour le moment, nous ne pouvons pas dire avec exactitude si les prédictions inquiétantes de Ray Kurzweil vont se réaliser. Cependant, les futurologues sont unanimes sur une chose : l’intelligence artificielle devrait bouleverser notre monde d’ici quelques années.