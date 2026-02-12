Elon Musk affirme que nous n'aurons plus besoin d'argent grâce à l'intelligence artificielle

Elon Musk

Selon Elon Musk, il est possible de diminuer la pauvreté dans le monde grâce à l’intelligence artificielle.

Ce n’est un secret pour personne : Elon Musk fait partie des personnalités les plus riches du monde. Il faut dire que sa fortune est estimée à 800 milliards de dollars, selon les estimations du magazine Forbes.

Si le fondateur de SpaceX n’a pas à se soucier de l’avenir, le reste de la population ne peut pas en dire autant. Mais le milliardaire aurait trouvé une solution pour mettre fin à la pauvreté.

Un monde où le travail est optionnel

À plusieurs reprises, l’entrepreneur sud-africain a assuré que les avancées technologiques allaient bientôt bouleverser notre manière de travailler.

D’après l’homme d’affaires, un grand nombre de métiers pourraient être remplacés par les robots et l’intelligence artificielle. Ainsi, le travail deviendrait un choix et non une obligation pour subvenir à ses besoins.

Un robot en train d'appuyer sur le bouton d'un ascenseur Crédit Photo : iStock

« Cela ne sera peut-être pas si loin dans le futur. Peut-être… Je dirais que dans moins de 20 ans, travailler sera optionnel (…) Ce sera un peu comme un hobby, à peu près », a déclaré le patron de Telsa sur le podcast People by WTF de Nikhil Kamath, cité par la chaîne américaine NDTV.

Avant d’ajouter :

« Si l’IA et la robotique continuent de progresser, travailler sera optionnel et les gens auront tous les biens et services qu’ils souhaitent ».

« Un futur où chacun pourra tout avoir »

Concernant l’argent, Elon Musk a une vision nette à ce sujet. Selon lui, l’argent va disparaître en tant que concept : « L’IA et les robots humanoïdes permettront en réalité d’éliminer la pauvreté », a indiqué le businessman, ajoutant que les robots « rendraient tout le monde riche ».

« Honnêtement, c’est un peu étrange, mais dans un futur où chacun pourra tout avoir, je pense que l’argent ne sera plus nécessaire comme base pour l’allocation du travail. Si l’IA et la robotique sont suffisamment puissantes pour satisfaire tous les besoins humains, alors la pertinence de l’argent diminue considérablement », a-t-il poursuivi.

Des billets en euro dans un portefeuilleCrédit Photo : iStock

Le magnat de la tech a évoqué l’idée d’un revenu universel lors de la conférence VivaTech 2024 à Paris, souligne le site spécialisé JV.

Sur le papier, la vision utopique d’Elon Musk peut séduire, mais elle ne convainc pas les économistes, notamment en raison du manque de détails techniques.

Et vous, qu’en pensez-vous ?

Source : NDTV
Elon musk Argent Pauvreté

Au sujet de l'auteur :

Depuis 1 an et demi, je m’efforce de produire des articles de qualité tout en gardant ma touche d’humour. Mon domaine de prédilection ? Les histoires d’animaux qui se terminent en happy end. Je suis d’ailleurs incollable sur les races des chiens. Les sujets de société me passionnent et me permettent de perfectionner ma plume. J’affectionne aussi la rubrique « entertainment » car elle m’offre une parenthèse pailletée.

