Voici pourquoi vous ne devez surtout pas retirer d'argent les dimanche et lundi

On vous explique aujourd'hui pourquoi il est conseillé de ne pas retirer d'argent dans les distributeurs de billets.

En ce lundi, jour de reprise, vous avez peut-être, comme des millions de vos concitoyens, retiré de l'argent dans un distributeur afin d'avoir un peu de liquide, en cas de besoin, pour la semaine à venir. Une sage précaution, de prime abord, mais savez-vous que cette habitude est très fortement déconseillée par les temps qui courent ?

La police demande en effet aux clients procédant à des retraits d'argent le lundi, mais aussi le dimanche, de faire preuve de la plus grande vigilance en raison de l’« arnaque au billet magique », une escroquerie qui fait fureur ces dernières semaines.

Voici ce qu'il faut savoir.

Crédit photo : iStock

Gare à l’« arnaque au billet magique »

La suite après cette vidéo

Comme l'explique le journaldeleconomie.fr, cette pratique frauduleuse a déjà fait pas mal de dégâts en France, auprès notamment les personnes âgées, lesquelles sont ciblées en raison de leur vulnérabilité.

Et comme souvent dans ce genre d'arnaque, le modus operandi des malfaiteurs s'avère finalement très simple et fait appel autant à la naïveté des victimes qu'au fonctionnement traditionnel des banques.

Selon le site presse-citron, tout commence lorsqu'un escroc s'approche d'un client, qui s'apprête à retirer de l'argent à un DAB, en faisant en sorte de gagner sa confiance. Il explique ainsi à ce dernier que la machine est en panne et lui demande d'insérer sa carte pour constater, par lui-même, ce dysfonctionnement. Au préalable, le voyou prend soin de bloquer l'automate (avec une manipulation dont il a le secret) afin de donner l'illusion que celui-ci ne fonctionne vraiment pas. Pendant la tentative de l'usager, l'escroc note ainsi son code PIn et le piège se referme aussitôt.

Après avoir mémorisé le fameux code, le malfaiteur prétexte alors une intervention rapide sur la machine pour tenter de la faire remarcher, puis profite de la confusion pour échanger la CB de la victime avec un modèle factice, sans que cette dernière ne s'en aperçoive.

Après en avoir terminé avec cette personne, l'escroc se rend à un autre distributeur avec la carte et vide ainsi le compte bancaire de la pauvre victime. Certains en profitent également pour utiliser ce moyen de paiement frauduleux dans des boutiques et autres restaurants.

Crédit photo : iStock

Si les malfaiteurs choisissent d'opérer le dimanche et le lundi, c'est tout sauf un hasard. Vous n'êtes pas sans savoir en effet que les banques sont fermées ces jours-là. Les fraudes ne sont donc constatées que bien plus tard par les victimes et leurs établissements bancaires. Dans ces conditions, l'opposition à la carte et le dépôt de plainte sont donc retardés d'au moins deux jours, ce qui laisse le champ libre aux escrocs pendant 48 heures.

Vous voilà désormais prévenus.

Pour rappel, gardez bien à l'esprit qu'il est toujours recommandé d'utiliser les distributeurs de billets situés à l'intérieur des banques afin d'éviter ce genre de mésaventure.

Pour se protéger, plusieurs mesures simples peuvent aider. Il est conseillé d’utiliser de préférence les distributeurs à l’intérieur des agences bancaires (moins exposés). Lors de la saisie du code personnel, il faut rester discret et ne pas se laisser distraire par un inconnu. En cas de vol, réagir vite est indispensable : faire opposition auprès de sa banque peut limiter efficacement les débits frauduleux.

Côté réglementation, une nouveauté en France impose désormais aux distributeurs automatiques de proposer certaines fonctionnalités d’accessibilité, comme des instructions vocales, la possibilité de brancher un casque audio, et la personnalisation des contrastes et du texte. Même si la plupart des automates sont déjà aux normes, les professionnels estiment cette mesure comme un « vrai pas en avant » pour l’accessibilité.