Elle achète un sac 6 € dans une friperie... et découvre un trésor et une mystérieuse lettre à l'intérieur

Alors qu'elle nettoyait un vieux sac d'occasion, acheté une bouchée de pain dans une friperie, une jeune femme a fait une découverte inattendue. Récit.

Les chineurs invétérés, qui arpentent les allées encombrées des brocantes, le savent mieux que quiconque, il est tout à fait possible de faire de sacrées affaires dans les boutiques de seconde main.

Il n'est pas rare en effet que la chance sourit aux acheteurs qui, en prenant le temps de farfouiller, peuvent dénicher de vrais trésors, sans avoir à débourser des sommes folles. Parfois, ce sont même les articles achetés qui dissimulent des objets de valeurs ou de l'argent caché puis oublié par d'anciens propriétaires.

Une chineuse américaine, prénommée Lynora, a pu s'en apercevoir après avoir découvert une liasse de billets de banque dans un vieux sac, acheté une misère chez un fripier.

Crédit photo : iStock

Elle trouve 250 € en liquide à l'intérieur d'un vieux sac acheté en friperie

Comme l'explique le site californien Good, la jeune femme a ainsi acheté un sac à main d'occasion dans une friperie, en 2022. Quelque peu usé, l'article était vendu au prix très abordable de 6,99 dollars, soit 5,90 euros environ.

Une fois rentrée chez elle, Lynora a décidé de nettoyer le sac main pour lui redonner une seconde jeunesse mais, à sa grande surprise, elle a découvert que celui-ci n'était pas vide. Au fond, coincée dans l'une des doublure se trouvait en effet une enveloppe pleine de billets, accompagnée d'un message énigmatique.

La somme dissimulée s'élevait tout de même à 300 dollars (252 euros). Quant au mot écrit sur l'enveloppe, il s'agissait d'une lettre de vengeance adressée, entre autres, à un mari volage. C'est en tout cas ce qu'en a déduit Lynora qui a détaillé sa découverte dans une publication TikTok.

Crédit photo : iStock

Dans sa vidéo visionnée plus de 13 millions de fois sur le réseau social, on apprend ainsi que l'ancienne propriétaire du sac était une certaine Martha. Dans son message, cette dernière explique d'abord que ses trois enfants vont vendre la totalité de ses biens à sa mort.

« C’est pourquoi je place leur héritage dans tous mes objets préférés », écrit ainsi cette mystérieuse mère de famille qui poursuit en racontant pourquoi elle aime tant ce sac à main, lequel appartenait en réalité à la... maîtresse de son mari.

« Je suis rentrée plus tôt que prévu d’une visite chez mes parents dans le Connecticut, et elle (la maîtresse n.d.l.r) a dû oublier son sac et ses chaussures (...) Je le portais tous les jours. Je me demande si mon mari savait qu’il appartenait à sa maîtresse »

La dénommée Martha conclut son message en exhortant la personne qui le trouvera à aller s'offrir un beau sac à main de 300 dollars. Lynora ne s'attendait certainement pas à ça....

L'histoire ne dit pas en revanche si la jeune femme s'est empressé d'aller acheter un nouveau sac plus chic.