Cette île très populaire pourrait bientôt refuser les touristes qui n'ont pas assez d'argent sur leur compte en banque

Pour lutter contre le tourisme de masse, une île très populaire a pris une décision radicale : contrôler les touristes dès leur arrivée sur l’île en vérifiant leurs finances, et les refuser s’ils n’ont pas assez d’argent sur leur compte bancaire.



Vous avez envie de partir en vacances sur une île paradisiaque ? Dans ce cas, votre choix pourrait se porter sur une île très populaire d’Indonésie : Bali. Surnommé “L’Île des Dieux”, ce territoire est très prisé puisque près de 7 millions de voyageurs se sont rendus sur l'archipel en 2025.

Récemment, Bali a mis en place une taxe de séjour et un code de conduite à suivre afin de limiter les incivilités sur le territoire. Cependant, les conditions d’entrée vont encore se durcir pour les visiteurs.

Montrer ses relevés bancaires

En plus de présenter un passeport valide, les touristes qui voudront se rendre à Bali devront prouver qu’ils ont suffisamment d’argent sur leur compte bancaire le temps de leur séjour. Ainsi, vous devrez montrer l’historique de vos comptes sur les trois derniers mois pour être accepté sur l’île, y compris si vous venez pour une courte durée.

“Un aspect à prendre en compte pour évaluer un touriste de qualité est le solde de son compte d’épargne figurant sur ses relevés bancaires des trois derniers mois”, a indiqué Wayan Koster, le gouverneur de Bali, selon 20 Minutes.

Renforcer l’économie locale

Si Wayan Koster a pris cette décision, c’est pour lutter contre le tourisme de masse que l’on retrouve à Bali. En effet, l’île fait face à une augmentation des “begpackers”, des touristes qui voyagent avec un simple sac à dos et sans argent. Une fois sur place, ces derniers travaillent illégalement ou commettent des petits délits sur l’île. Ces comportements ont un impact considérable sur l’économie locale et la sécurité des habitants.

“S’ils n’ont de quoi vivre qu’une semaine, ils ne devraient pas se retrouver à y rester trois semaines, sans ressources et contraints de se tourner vers des activités criminelles”, a indiqué le gouverneur, selon des propos rapportés par L’Internaute.

Ainsi, Bali souhaite filtrer les visiteurs à leur arrivée en leur demandant les itinéraires qu’ils souhaitent emprunter, les activités qu’ils ont prévu de faire sur l’île ainsi que des renseignements sur leur situation financière. Pour le moment, il s’agit uniquement d’un projet de loi qui n’a pas encore été adopté, mais il pourrait entrer en vigueur en 2026. On ne sait pas encore quel montant minimum il faudra avoir pour aller à Bali, ni ce qu’il se passera si vous essayez d’entrer sur l’île sans avoir assez d’argent sur votre compte.

Affaire à suivre…