Homme vs Robot : voici qui est le plus fort, selon cette nouvelle étude

Plus le temps passe et plus les robots sont capables de prouesses. Dans certains domaines, ils parviennent même à nous dépasser. Justement, des chercheurs ont réalisé une étude pour déterminer qui est le plus fort aujourd'hui : l'humain ou la machine ?

Des scientifiques suisses ont comparé les performances des robots avec celles des humains

C'est en Suisse que cette étude très intéressante a été menée. Trois scientifiques ont décidé de comparer les capacités des robots avec celles des humains. Le but étant de déterminer qui est le plus fort des deux.

Pour ce faire, 27 robots humanoïdes ont été sélectionnés. Pour garantir tout l'intérêt de cette expérience, il fallait choisir des machines intelligentes et similaires en termes d'anatomie. Pas de robots sur roulettes élaborés pour l'industrie donc, mais des robots dotés d'une silhouette élancée, haute d'au moins 50 cm et avec des jambes.

Des machines plus performantes du point de vue anatomique

Avant d'entamer un travail comparatif, les chercheurs ont donc pris soin de sélectionner les parfaits robots pour leur expérience. Une fois cela fait, ils ont démarré leurs tests. En termes d'anatomie, ce sont les machines qui gagnent car leurs composants sont bien plus performants que nos organes. En effet, les microphones, caméras et systèmes d'entraînements révèlent de meilleures capacités que nos oreilles, nos yeux ou encore nos muscles.

De même, du point de vue mécanique, les composants en fibre de carbone des robots humanoïdes sont plus performants que nos os qui sont pourtant capables d'auto-guérison.

L'humain est meilleur en termes de performances physiques

Il y a tout de même un domaine dans lequel l'humain reste plus fort que la machine. Il s'agit des capacités physiques. Pour la course ou la marche par exemple, si l'on compare la vitesse de l'un et de l'autre en considérant le rapport taille/poids, nous sommes bien plus performants.

De plus, l'humain consomme beaucoup moins d'énergie pour fournir le même effort qu'un robot.

Concrètement, les machines ont encore des progrès à faire pour nous égaler dans le domaine des performances physiques.

Les robots ont encore des progrès à faire

Ces scientifiques suisses ont également comparé les capacités de chacun à effectuer plusieurs tâches en simultané. Là encore, l'humain remporte le match. Et c'est en expérimentant une partie de football que les chercheurs ont pu réaliser cette comparaison. En effet, cette activité a mis en évidence le fait que les machines sont incapables d'amener le ballon vers les cages tout en anticipant les stratégies de leurs adversaires.

Et même si les robots se montrent plus rapides pour ramasser des objets, ils ne sont pas aussi agiles avec leurs doigts. Certains mouvements que nous maîtrisons parfaitement leur sont inaccessibles.

Cette étude destinée à départager humains et robots dans plusieurs domaines a été publiée dans une revue étrangère du nom de "Frontiers in Robotics and AI". Elle met en évidence de réelles prouesses technologiques, mais elle révèle aussi que des progrès restent à faire pour aboutir à des robots humanoïdes qui égalent leur modèle.