iPhone 15 : cette bonne nouvelle qui va ravir les consommateurs !

Avis aux amateurs d’iPhone, le nouveau modèle numéro 15, devrait sortir très prochainement. Voici la date officielle !

Bonne nouvelle pour les accros de smartphone et les addicts de la fameuse “pomme”. Cette semaine, Apple a annoncé la date officielle de sortie de son prochain téléphone : l’iPhone 15. Comme le rapporte GQ, il sera donc possible d’acheter le nouvel iPhone le 23 septembre prochain. Oui, vous avez bien lu. Du côté de son design, bien que des spéculations soient mises en avant dans la presse, son véritable design sera dévoilé aux alentours du 12 septembre 2023.



Crédit : Technizo Concept

Apple prêt à battre son record de vente d’iPhone ?

Malgré tout, on en sait davantage sur les fonctionnalités de ce prochain iPhone, qui sera décliné en version 15, 15 Plus, 15 Pro ou 15 Pro Max. Selon GQ, qui a relayé les informations d’Apple, le capteur principal devrait être de 48 mégapixels au lieu de 12 actuellement. Et ce n’est pas tout. Le bouton pour le contrôle du volume va être changé ainsi que son design. Enfin, le port Lightning, “apparu en 2012 sur les iPhone, pourrait lui disparaître au profit d'un port USB Type-C en raison de la loi européenne qui impose la solution universelle pour le chargement des téléphones”.

Quant à la disponibilité de l’iPhone en magasin, Apple a vu gros et a déjà annoncé qu’un gros stock avait été prévu afin que tout le monde puisse s’offrir ce nouvel iPhone. Même si son prix devrait atteindre des records (aux alentours de 3000€ pour le modèle Prox Max) le PDG d’Apple, Tim Cook, et son équipe, semblent compter sur des ventes records pour l’iPhone 15. À suivre…

Crédit : Technizo Concept