« L'écran bleu de la mort » : attention à cette nouvelle arnaque qui imite une panne Windows

Une nouvelle arnaque se répand de plus en plus en Europe. Elle imite “l’écran bleu de la mort”, le message d’erreur qui s’affiche quand on rencontre une panne sur Windows, misant ainsi sur la peur des victimes.

Vous avez sans doute déjà vu cet écran : alors que vous utilisez votre ordinateur (PC), celui-ci affiche soudainement un message d’erreur sur un fond azur. Surnommée “l’écran bleu de la mort”, cette panne est fréquente sur Windows. Il s’agit d’un message d’erreur critique qui apparaît lorsque l’ordinateur rencontre un problème grave.

Crédit photo : iStock

Des escrocs ont décidé de se servir de ce message d’erreur pour arnaquer leurs victimes. Le principe est simple : vous recevez un e-mail qui se fait passer pour le site Booking.com et qui évoque l’annulation d’une réservation avec un remboursement de plus de 1 000 euros.

Un faux message d’erreur

Si vous cliquez sur le lien contenu dans le mail, le site va vous rediriger vers un faux écran bleu, identique à celui que l’on voit lors d’une panne Windows. Les escrocs indiquent alors à l’utilisateur une fausse procédure de dépannage, censée déverrouiller l’appareil. Comme le rapporte Midi Libre, il est demandé de copier-coller une commande, d’appuyer sur Win + R puis CTRL + V et Entrée.

Crédit photo : iStock

Cependant, cette commande ne va pas vous aider puisqu’elle va en réalité installer un logiciel malveillant sur votre ordinateur. Ce dernier va permettre aux escrocs de prendre le contrôle de votre appareil et d'enregistrer vos mots de passe, tout en accédant à vos données personnelles.

Être vigilant

Avec cette arnaque, les escrocs misent sur les sentiments de peur et de panique que ressent l’utilisateur quand il croit que son ordinateur a un problème.

Selon Presse Citron, pour le moment, cette arnaque vise essentiellement le secteur hôtelier européen comme les agences de voyage, les maisons d’hôtes et les restaurants. Mais elle pourrait rapidement s’étendre.

Pour ne pas vous faire avoir par cette arnaque, ne cliquez jamais sur un lien inconnu contenu dans un e-mail que vous n’attendez pas. Vérifiez toujours les coordonnées inscrites dans le mail et n’hésitez pas à joindre la plateforme concernée en cas de doute. Ainsi, vous limiterez les risques de piratage de votre ordinateur.