Une retraitée perd 268 000 euros en quelques secondes à cause d'une arnaque redoutable

En Suisse, une femme âgée de 82 ans s’est fait arnaquer par un faux conseiller bancaire par téléphone. En un appel, l’homme lui a volé 268 000 euros.

Les arnaques sont de plus en plus nombreuses et il peut être difficile d’y échapper. Faites attention au “shimming”, une nouvelle escroquerie qui peut vider tous vos comptes bancaires. En octobre dernier, un arnaqueur a également tenté de voler la carte bancaire d’une personne âgée, qui a réussi à le piéger pour le faire arrêter par la police.

Plus récemment, une retraitée n’a malheureusement pas eu cette opportunité. En Suisse, à Schwyz, une femme âgée de 82 ans a reçu un coup de téléphone d’un homme qui se faisait passer pour un conseiller bancaire. Cependant, il s’agissait d’un escroc.

Un faux logiciel antivirus

L’homme a averti la retraitée qu’un virement suspect avait été effectué sur son compte bancaire. Pour régler ce problème, il lui a demandé d’installer un faux logiciel antivirus sur son ordinateur, ce qu’elle a fait, comme le rapporte le média suisse Bote der Urschweiz.

Mais en réalité, il s’agissait d’un programme de maintenance à distance auquel l’arnaqueur avait accès. En contrôlant son ordinateur, il a demandé à la victime de se connecter sur son compte bancaire et a pu lui dérober de l’argent de cette façon.

Il vole 268 000 euros

L’homme a volé près de 250 000 francs suisses à la vieille dame, soit près de 268 000 euros. Le montant de cette somme volée pourrait être un record en Suisse.

Dans son malheur, la retraitée a de la chance puisqu’elle est propriétaire de deux comptes dans deux banques différentes. Ainsi, même si elle a perdu une énorme somme dans cette arnaque, il lui reste toujours des économies sur son autre compte en banque.

Source : Bote der Urschweiz
