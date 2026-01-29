“Je ne suis pas un robot” : attention à cette arnaque dangereuse sur votre ordinateur qui vole vos données

Une nouvelle arnaque a été décelée et elle vise les utilisateurs d’un ordinateur. Voici comment la reconnaître et ne pas vous faire avoir.

Les arnaques sont de plus en plus redoutables, et certaines concernent notre utilisation de l’ordinateur. C’est le cas de ce faux message qui imite une panne Windows pour vous soutirer des données personnelles.

Crédit photo : iStock

Récemment, une autre arnaque similaire, liée à Windows, a été détectée. Elle concerne les CAPTCHA, les messages qui s’affichent sur un site web avec l'intitulé “Je ne suis pas un robot”. Cette arnaque imite donc un faux CAPTCHA et piège de nombreux utilisateurs.

Un faux message

Contrairement à un CAPTCHA classique, il ne suffit pas de cocher une case pour prouver que vous n’êtes pas un robot. Dans ce cas de figure, il vous est demandé de copier-coller une ligne de texte dans le terminal de votre PC.

Crédit photo : Les Numériques

Comme l’explique Les Numériques, le message vous demande de copier une commande, d’ouvrir la boîte de dialogue de votre ordinateur en appuyant sur Windows + R et de coller la commande, puis de l’exécuter en appuyant sur Entrée.

Reconnaître l’arnaque

Si vous voyez cette consigne, ne la reproduisez surtout pas ! Le message que vous devez copier-coller dans votre ordinateur est en réalité un logiciel malveillant. Il va permettre aux escrocs d’avoir accès à vos données personnelles comme vos identifiants, mots de passe, cookies et coordonnées bancaires.

Pour ne pas être piégé, gardez à l’esprit qu’aucun site web ne vous demandera de copier-coller une commande dans votre ordinateur pour prouver que vous n’êtes pas un robot. Si vous voyez ce message, fermez immédiatement le site web pour plus de sécurité.