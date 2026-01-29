“Je ne suis pas un robot” : attention à cette arnaque dangereuse sur votre ordinateur qui vole vos données

Par |

Un CAPTCHA

Une nouvelle arnaque a été décelée et elle vise les utilisateurs d’un ordinateur. Voici comment la reconnaître et ne pas vous faire avoir.

Les arnaques sont de plus en plus redoutables, et certaines concernent notre utilisation de l’ordinateur. C’est le cas de ce faux message qui imite une panne Windows pour vous soutirer des données personnelles.

Des mains sur un ordinateurCrédit photo : iStock

Récemment, une autre arnaque similaire, liée à Windows, a été détectée. Elle concerne les CAPTCHA, les messages qui s’affichent sur un site web avec l'intitulé “Je ne suis pas un robot”. Cette arnaque imite donc un faux CAPTCHA et piège de nombreux utilisateurs.

Un faux message

Contrairement à un CAPTCHA classique, il ne suffit pas de cocher une case pour prouver que vous n’êtes pas un robot. Dans ce cas de figure, il vous est demandé de copier-coller une ligne de texte dans le terminal de votre PC.

Le faux CAPTCHACrédit photo : Les Numériques

Comme l’explique Les Numériques, le message vous demande de copier une commande, d’ouvrir la boîte de dialogue de votre ordinateur en appuyant sur Windows + R et de coller la commande, puis de l’exécuter en appuyant sur Entrée.

Reconnaître l’arnaque

Si vous voyez cette consigne, ne la reproduisez surtout pas ! Le message que vous devez copier-coller dans votre ordinateur est en réalité un logiciel malveillant. Il va permettre aux escrocs d’avoir accès à vos données personnelles comme vos identifiants, mots de passe, cookies et coordonnées bancaires.

Pour ne pas être piégé, gardez à l’esprit qu’aucun site web ne vous demandera de copier-coller une commande dans votre ordinateur pour prouver que vous n’êtes pas un robot. Si vous voyez ce message, fermez immédiatement le site web pour plus de sécurité.

Source : Les Numériques
Suivez nous sur Google News
Arnaque

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Arrivée tout droit de l’université, Lisa a fait ses premiers pas dans la rédaction web à Demotivateur. Armée de ses mots, elle aspire avant tout à partager des informations pour sensibiliser aux sujets qui lui tiennent à cœur, comme les enjeux environnementaux et la cause animale. En plus de son goût pour la musique, la gastronomie et le cinéma, Lisa a un petit plaisir caché pour l’astrologie.

À lire aussi
Un bureau de l'Assurance maladie
Attention à ce faux courrier de l’Assurance maladie dans votre boîte aux lettres, il s’agit d’une arnaque
Patrick Bruel
«Détruite» : elle croit être en couple avec Patrick Bruel... et se fait arnaquer de 5 500 euros, toutes ses économies
L'écran bleu de la mort sur Windows
"L'écran bleu de la mort" : attention à cette nouvelle arnaque qui imite une panne Windows
Une croisière de la compagnie MSC
Ils dépensent 21 000 euros pour le Nouvel An sur une croisière, sept couples escroqués restent à quai sans billets
arnaque de noël
Comment éviter les fausses bonnes affaires high-tech à Noël