Arnaquée par un faux Brad Pitt, Anne exige que ses banques lui remboursent les 800 000 € qu'elle a perdus

Victime d'un faux Brad Pitt, auquel elle a donné plus de 800 000 euros, Anne. D demande à ses banques de lui rembourser les sommes qu'elle a perdues.

Son nom est à jamais associé à la naïveté.

Souvenez-vous, en janvier 2025, l'histoire d'Anne Deneuchatel faisait les choux gras de la presse, suite aux révélations sur l'arnaque aux sentiments dont elle avait été victime. Piégée par un brouteur, qui se faisait passer pour Brad Pitt, cette décoratrice d'intérieur de 53 ans, qui croyait vivre une histoire d'amour avec la star hollywoodienne, avait perdu 830 000 euros, dans cette escroquerie. À l'époque, son témoignage, dans l'émission « Sept à Huit » sur TF1, avait suscité autant de compassion que de moqueries sur le web.

Aujourd'hui, elle contre-attaque et exige un remboursement de la part de ses banques, coupables à ses yeux d'avoir effectué des virements « aux motifs grotesques », sans jamais rien vérifier.

Selon le site Challenges.fr, , Anne Deneuchatel a en effet décidé d'attaquer deux établissements bancaires en justice. La quinquagénaire accuse ainsi ces derniers de ne pas avoir été suffisamment vigilants en voyant le libellé des virements qu'elle a faits au brouteur, qui l'a escroquée.

Pour appuyer sa plainte, Anne. D évoque des motifs de virement « grotesques », qui auraient dû alerter le système de sécurité des banques. Elle cite notamment les deux opérations financières suivantes : « Transplantation rein William Bradley Pitt Clinic Mayo Dr Hatem » ou encore « Opération Mr William Bradley Pitt ».

Des motifs improbables qui, selon elle, auraient dû mettre la puce à l'oreille des banques incriminées.

Avec cette action en justice, Anne Deneuchatel, qui a toujours affirmé qu'elle était fragile et vulnérable à l'époque des faits, espère désormais obtenir une indemnisation à la hauteur du préjudice qu'elle a subi. Mais son combat risque d'être long.

