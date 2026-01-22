Attention à ce faux courrier de l'Assurance maladie dans votre boîte aux lettres, il s'agit d'une arnaque

Après les SMS et les mails, les escrocs réussissent à se faire passer pour l’Assurance maladie en vous envoyant un faux courrier à votre adresse postale. Voici comment ne pas vous faire avoir par cette arnaque redoutable.

Les arnaques sont nombreuses et pour les escrocs, tous les moyens sont bons pour soutirer de l’argent à leurs victimes. Certains n’hésitent pas à se faire passer pour des organismes publics, comme l’Assurance maladie. Il existe plusieurs arnaques qui ciblent ce système comme ce mail à propos de votre carte Vitale à ne pas ouvrir. Vous pouvez également recevoir des SMS intitulés “Ameli : Dernière relance”, qui sont également des arnaques.

Crédit photo : iStock

En plus de vous joindre par mail et SMS, les escrocs réussissent maintenant à vous envoyer du courrier. Il s’agit en effet de la dernière arnaque en date, rapportée par Le Journal du Geek : les escrocs envoient un faux document en se faisant passer pour l’Assurance maladie, que vous recevez dans votre boîte aux lettres. Un piège à éviter.

Un faux document de l’Assurance maladie

Si cette arnaque fonctionne bien, c’est parce que le document ressemble comme deux gouttes d’eau à un courrier officiel de l’Assurance maladie. On retrouve le logo et les couleurs de l’organisme, et aucune faute d’orthographe ne figure dans la lettre.

Crédit photo : Reddit

Ce courrier alerte sur une “nouvelle procédure de sécurisation” des comptes Ameli et de la carte Vitale. Comme l’explique Ouest-France, les personnes qui reçoivent ce document sont invitées à scanner un QR code afin de valider leur identité. Elles sont alors redirigées vers un site de l’Assurance maladie, qui est en réalité un faux, et sont invitées à renseigner leurs identifiants et leurs coordonnées bancaires.

Dans le courrier, il est indiqué que les clients disposent de 72h pour faire cette démarche, au risque de voir leurs droits suspendus. De cette façon, les arnaqueurs mettent la pression à leurs victimes en les incitant à réagir immédiatement, pour mieux les piéger.

Comment repérer l’arnaque ?

Si vous recevez un tel courrier, méfiez-vous : il s’agit d'une arnaque. Pour en avoir le coeur net, prêtez attention à ces indices. Tout d’abord, le message est impersonnel, c’est-à-dire qu’il n’est adressé à personne en particulier et qu’on ne retrouve ni nom, ni adresse, ni numéro de client. En plus de cela, la menace de suspension des droits au-delà des 72h demandées est une preuve qu'il s'agit d'une escroquerie.

De manière générale, il est recommandé de ne jamais renseigner ses coordonnées bancaires sur un site internet. Au moindre doute, n’hésitez pas à appeler votre caisse d’assurance maladie pour en parler à un responsable, qui vous dira s’il s’agit d’une arnaque ou non.